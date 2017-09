Con recuerdos de Curicó fue homenaje a Luis Iván Muñoz

Estrechar lazos entre Chile y España. Recibió la Cruz de Isabel La Católica, en ceremonia efectuada en Embajada de España en Las Condes- Santiago.

SANTIAGO. Con motivo de la Promoción de Honores del Aniversario de la Proclamación de Su Majestad, el Rey Felipe VI de España, la Corona Española impuso a Luis Iván Muñoz Rojas, presidente de la Federación de Criadores de Caballos Chilenos, la condecoración Cruz de Isabel La Católica, en atención a su incansable labor por estrechar lazos entre los ciudadanos de ambos países y enfatizar el origen de nuestras tradiciones en la Madre Patria.

La ceremonia, con la concurrencia de muchos invitados, entre ellos el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, el presidente de la Federación del Rodeo Chileno, Cristián Moreno, directores de ambas federaciones, el presidente del Club Unión Española, Francisco Ceresuela, la señora e hijos y hermanos del condecorado timonel de los criadores, ex directivos, criadores y otras personalidades, se efectuó el jueves 31 de agosto en uno de los salones de la Embajada de España en Santiago, ubicada en Avenida Apoquindo 3742.

El acto, luego de un cóctel de bienvenida, se abrió con las palabras del Embajador de España en Chile, Carlos Roble Fraga, quien destacó las cualidades del presidente de la Federación y cómo se gestó esta imposición de dicha condecoración avalada por el propio monarca español y otras autoridades.

Luego leyó el dictamen real e impuso la condecoración, en medio del aplauso caluroso de todos los presentes, tras lo cual fue el turno de hablar de Luis Iván Muñoz y de agradecer esta distinción real.

Se cerró la ceremonia misma con un brindis del Embajador Carlos Robles Fraga, el presidente de la Federación de Criadores de Caballos Chilenos, Luis Iván Muñoz y su esposa, Mónica Chadwick de Muñoz, dando paso a las felicitaciones de los numerosos asistentes al recientemente condecorado por la Corona Española.

CURICÓ

En medio de ese compartir y recibiendo abrazos y felicitaciones por doquier, Luis Iván Muñoz Rojas conversó acerca de esta condecoración emanada de España y lo que planteó en su discurso, haciendo muchos recuerdos, incluyendo a sus antepasados que vinieron de España.

“Fue volver a un pasado, a muchos años atrás, a mi niñez, donde fui inmensamente feliz. Volver a mi colegio en Curicó. Volver a esos días en que celebrábamos el Día de la Raza, que ya no se llama así, sino el Día de la Hispanidad. Era una cosa muy bonita, algo muy entretenido y yo creo que la mayor colectividad que tenía España, por lo menos en aquellos años, estaba en la ciudad de Curicó. Por lo tanto, la ciudad entera se volcaba a celebrar. En las familias se competía por llegar con más comidas típicas, productos de las Regiones de España”, expresó.

“Y después venían los bailes, las danzas españolas; era una cosa maravillosa de verdad; muy bonito. Yo estoy muy contento, me alegro mucho: Hice muchas referencias al Mundo del Caballo y al Mundo del Rodeo, porque creo que es bueno que se conozca cuáles son nuestras raíces y cómo es nuestro deporte. Que no nace hoy día y no nace ayer; nace con la llegada del primer español a Santiago de Chile. Ese rodeo que se hacía del ganado; cómo se sacrificaban y tenían que demostrar las destrezas de los caballos y los jinetes para bajarlos por las quebradas, por los ríos, por los riachuelos. Y traerlos a un lugar donde se hacía este rodeo que era una fiesta”.

“Aparte de la recolección de las crías, se terminaba el último día con una fiesta. Era algo muy lindo y es ahora el momento de tener una voz firme para defender lo que es nuestro. Nuestras tradiciones, la Chilenidad, el Rodeo, el Caballo. Este Caballo que nos legaron los españoles y que hoy día nosotros lo mantenemos puro, gracias al hecho que tenemos el desierto por el Norte, la Cordillera, el Mar y al extremo Sur el Polo Sur. Pero hemos mantenido un caballo puro, hemos mantenido un legado que se nos entregó por los primeros colonizadores y yo creo que ese es un trabajo de mucha gente”.

“En forma muy especial quiero decirle que todo esto, el reconocimiento del Rey de España, que no hay duda que me honra a mí. Cuando recordé a mi familia me cayeron unas pocas lágrimas, me quebré. Pero hay un gran hombre que está detrás de todo esto: Agustín Edwards. Cuando empezamos a hacer cosas para celebrar a España, él era el más entusiasta de todos y fue un entusiasta colaborador para que fuéramos con los caballos a España el año 1992, celebrando los 500 años del Descubrimiento de América”.

“Después recibimos esa invitación de Pancho Ceresuela, nos juntamos, Estaba Óscar Lería como presidente de la Federación del Rodeo Chileno, hijo y nieto de inmigrantes españoles, igual que yo. Y enganchó Agustín Edwards, feliz que dentro de la Semana de la Chilenidad, dedicáramos un día a celebrar las tradiciones españolas, agradecerles sus legados, sus artes, sus letras, sus comidas. También sus vestimentas, porque como huasos nos vestimos como españoles de la zona de Andalucía, en gran medida. Y fue una cosa para mí muy importante recordar a mi querido Agustín Edwards en todo esto”.

“España tiene las puertas abiertas para nosotros. España ha sido, de verdad, un tremendo soporte, no solo intelectual, moral, económico. España ha sido una verdadera Madre Patria. Hemos tenido los chilenos la suerte de no haber sido conquistados, sino que haber sido colonizados. Que nos trajeran su religión, que nos trajeran sus costumbres, que nos trajeran su propio mundo acá a este nuevo mundo. Estoy, de verdad, muy feliz, muy orgulloso y muy contento. El presidente de la Federación del Rodeo, Cristián Moreno, el vicepresidente Cristián Leiva, estaban muy contentos por la gran referencia que hice y no tienen que agradecer nada, porque soy hombre del Rodeo igual que todos ellos”, concluyó el timonel de la Federación de Criadores de Caballos Chilenos.

(Fuente caballoyrodeo)