Buscan reponer proyecto de ley que prohíbe uso de plaguicidas peligrosos

Senadora Ximena Rincón. “Es urgente reactivar la idea de legislar la prohibición del uso de pesticidas peligrosos. Los países modernos en el mundo no los usan”, indicó.

VALPARAÍSO. La senadora Ximena Rincón indicó que buscará “a la brevedad y con urgencia” desarchivar y reponer el proyecto de ley de fecha 5 de enero del 2011 estampado en el Boletín 6969 de la Cámara Alta que aprobó en esa oportunidad, “prohibir y regular el uso de plaguicidas de alta peligrosidad” y que en ese momento contó con una alta aprobación.

La senadora comentó que “sin embargo, de ahí no se supo más y la moción quedó entrampada en el tiempo, pero creo que el tiempo me ha dado la razón, ya que los estudios desarrollados por un equipo de investigadores de la UCM, han mostrado efectos nocivos en adolescentes de la zona del Maule, lo que no me extrañaría también pueda darse en otros lugares del país. En ese mis pares en el Congreso aprobaron la idea, pero en las etapas sucesivas hubo trabas que realmente cuesta entender. Espero darle urgencia a este tema y contar con el apoyo necesario esta vez para corregir algo que debiéramos haber hecho como país hace ya bastante tiempo”.

“Es urgente reactivar la idea de legislar la prohibición del uso de pesticidas peligrosos. Los países modernos en el mundo no los usan y la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene claridad en esta materia, nuestro país lo sabe y nuestros exportadores también; no se entiende la negativa para no establecerlo de manera explícita y clara”, agregó la parlamentaria por el Maule.

Tras la presentación realizada en esa oportunidad, la senadora recibió innumerables denuncias relacionadas con la mala utilización de plaguicidas peligrosos que afectan diariamente, especialmente en los meses de verano, a miles de personas que viven en zonas agrícolas.

HECHOS

La investigadora de la Universidad Católica del Maule (UCM), doctora María Teresa Muñoz, indicó que “uno de los hechos más preocupantes fue haber detectado en la orina de los niños, muestras de un plaguicida altamente tóxico y por ende peligroso, prohibido en Chile desde el 2000 denominado Paratión, porque tiene comprobados efectos cancerígenos y neurotóxicos, no estando permitida su venta en Chile”.

Incluso, acotó la facultativa, de acuerdo a lo indicado por algunos participantes en el estudio durante el trabajo de campo, estos plaguicidas estarían siendo usados para exterminar plagas grandes como roedores.

Pero esto no sería todo, ya que el trabajo desarrollado por los expertos, además se encontraron otros plaguicidas, como Clorpirifós, Diazinón y otros que no son organofosforados como Piretroides y el Herbicida 2,4-D.

Este último también resulta preocupante ya que tiene efectos a nivel reproductivo.

El proyecto estampado el 2011 dispone que antes del registro, renovación, restricción o prohibición de un determinado plaguicida, el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) deberá solicitar al Ministerio de Salud, una evaluación respecto de los aspectos de salud pública involucrados en su utilización, cuyas conclusiones serán obligatorias para el SAG.

Asimismo prohíbe expresamente la venta y manipulación de plaguicidas por menores de 18 años.