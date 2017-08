Una pelota detenida marca la diferencia ante la UC

Autocrítica. Los curicanos tropezaron ante la complicada Universidad Católica, y pese a equiparar fuerzas en los 90 minutos, no lograron nuevamente demostrar su buen desempeño en el marcador. Curicó Unido tropieza y debe ahora enfocarse en los 8vos de final de Copa Chile y en los partidos ida y vuelta ante Palestino.

SANTIAGO. Partido jugado ante más de 8 mil espectadores en San Carlos de Apoquindo. El local, del cuestionado Mario Salas formó con Toselli, Mag-nasco, Kusevic, Lanaro (Álvarez), Voboril, Fuentes, Espinosa, Cordero (Lobos), Buonanotte, Fuenzalida y Silva (Vallejos). Curicó Unido en tanto, alineó a Santelices, Díaz, Godoy, Riquelme, Rebolledo, Cortés, Rivera (F. Silva), JL Silva (Alvarado), Ábalos, Vargas y Tello (Gauna).

DE PELOTA DETENIDA

Primeros minutos de fuerzas parejas en San Carlos de Apoquindo. Universidad Católica y Curicó Unido evidenciaban una balanza equilibrada en el pasto precordillerano, y el marcador en blanco era protagonista en los primeros 15 minutos del partido, con un juego de media cancha sin grandes aproximaciones en ambos arcos. A los 16’, el incisivo Alfredo Ábalos saca un remate de media distancia que exige el vuelo de Cristopher Toselli, quien envía al tiro de esquina.

Minutos después, a los 19’ mientras Católica no llegaba con jugadas hilvanadas, mediante pelota detenida, los cruzados logran sacar ventaja. Centro desde la esquina de Buonanotte, y cabezazo de Benjamín Kusevic para clavar un testazo bajo, junto al palo derecho de un Santelices que no puede evitar la apertura de la cuenta en San Carlos de Apoquindo. 1 a 0 para los cruzados en un partido parejo.

A los 22’ el Curi tiene el empate con zurdazo a colocar de JL Silva que besa el palo derecho de Toselli, y a los 36’ Santelices evita el segundo cruzado. Curicó Unido seguía bien plantado en la cancha, y pese al gol de pelota detenida, seguía su presión ofensiva. Gary Tello frontal eleva a los 39’, mientras Ábalos a los 42’ con un remate cruzado nuevamente inquieta el pórtico universitario, sin embargo, el tablero seguía a favor de la Católica por la mínima.

NO PUEDEN

El segundo tiempo comenzó con la misma paridad de fuerzas en el campo de juego y los albirrojos controlando el balón, lo llevó a ser una escuadra atrevida en el pasto de San Carlos, sin embargo, una media vuelta de Silva encendió alarmas en el arco de Santelices, y luego a los 52’, un remate de media distancia del incisivo Alfredo Ábalos acentuaba el posible empate curicano en Las Condes.

El juego seguía equilibrado con ninguna escuadra que demostrara superioridad, y hasta entonces, solo una pelota detenida marcaba la diferencia en el marcador. Minuto 66 y tras tiro libre de Rebolledo, un cabezazo de Vargas casi significa el empate, mientras Católica respondía a los 75’ con derechazo de Cordero que pasaba cerca.

Curicó Unido hacía ver mal a la UC en su cancha, aunque carecía de la jugada hilvanada para igualar el marcador.

El reloj avanzaba nuevamente en contra del equipo de Marcoleta. Cordero y Buonanotte casi clavan el segundo, mientras el equipo curicano no lograba llegar a fondo inquietando a Toselli. El aplicado Curicó Unido carecía nuevamente de la puntada final y perdía puntos en un encuentro en que otra vez no era menos que su rival. Derrota por la cuenta mínima al final, y los curicanos que no pueden batir a la UC en la cancha de San Carlos.

LO QUE VIENE

El torneo de transición de la Primera División, el próximo fin de semana hace una pausa por las fechas clasificatorias rumbo al mundial de Rusia 2018.

Curicó Unido se enfoca en los 8vos de final por Copa Chile ante Palestino el próximo martes 29 y sábado 2 de septiembre, en tanto que en el torneo de transición vuelve a las canchas en la semana subsiguiente donde Curicó Unido deberá jugar en La Granja frente a Temuco el próximo sábado 9 de septiembre, a contar de las 20:30 horas en el principal estadio curicano.