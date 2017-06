Un empate rescató Curicó Unido ante Colo Colo

Estreno. Marcoleta comenzó el rodaje de su escuadra ante el equipo estelar de Colo Colo. Empate en blanco en un duelo donde ambos pudieron marcar. Equipos distintos para cada tiempo y al borde del campo de juego Jorge Valdivia y Matías Fernández. Los curicanos a su vez, se fotografiaron para el álbum del torneo de transición.

CURICÓ. Primer partido amistoso para ambas escuadras en pretemporada. Cancha 3 del estadio Monumental (la cancha uno se encuentra, tal como La Granja, en profunda mantención) y trotando al borde de la misma, un Jorge ‘Mago’ Valdivia que era aplaudido por algunos asistentes autorizados al entrenamiento. Colo Colo y Curicó Unido con alineaciones titulares y un fuerte abrazo entre Pablo Guede y Luis Marcoleta acentuaba las buenas relaciones entre ambos clubes. Matías Fernández saludaba a los suyos al borde de la cancha y decía presente también en el estadio colocolino, que bajo cielos nublados, fue testigo del debut de la remozada escuadra curicana comandada por el histórico Luis Marcoleta.

EN TABLAS

En Colo Colo comenzaron jugando el recién llegado Orión en el arco, Opazo, Barroso, Mesa y Suazo, Araya, Baeza, Maturana, Bolados, Rivero y González. Curicó Unido en tanto, alineó a Santelices, Reymundo Rebolledo, Riquelme, Canosa y Nelson Rebolledo, Francisco Silva, Cortés y José Luis Silva en mediocampo, para dejar en ataque a Tello, Vargas y Ábalos. Una intensa y equilibrada primera fracción que demostró el atrevimiento curicano que tuvo en un remate de Ábalos y un mano a mano de Vargas las más claras ocasiones para el Curi topándose con las intervenciones del correcto Orión. Para los albos, un zurdazo cruzado de Maturana y una chilenita en el travesaño de González, fueron las más claras para el equipo de Guede. Segundo tiempo y Marcoleta que remueve el equipo con 9 cambios. Deschamps, Jélves, Bechtholdt, Godoy, Ayala, F. Silva, Zúñiga, Pezoa, Gauna, Alvarado y Ábalos el once curicano. Salazar, Opazo, Zaldivia, Barroso, Suazo, Baeza, Pavez, Morales, Bolados, Paredes y Vejar el once albo para la segunda mitad, donde el ‘Nono’ Ayala salvó de cabeza en la raya cuando un remate mordido de Morales se metía en el arco ya defendido por Deschamps, mientras que la respuesta la tuvo el Curi con un gran desborde de Alvarado que centró para un Gauna que no pudo embocarla de cabeza cuando pudo definir con el pie. 0 a 0 final y primer apretón de alta intensidad y respuesta adecuada de ambas escuadras.

ALBUM

Panini Chile es la marca encargada de realizar el álbum oficial del campeonato nacional del fútbol profesional chileno. Lo viene haciendo hace ya varias temporadas, y pese a no existir como en antaño, la efervescencia por las láminas coleccionables e intercambiables, igualmente presentan un tiraje que permite su distribución de norte a sur por todo el país. Curicó Unido, como integrante ahora de la primera división, ha debido fotografiarse uno a uno, para decir presente con sus jugadores en el nuevo álbum. La cita fue el pasado fin de semana en el salón del hotel Diego de Almagro, donde los futbolistas posaron para los gráficos y cuya imagen se apreciará próximamente en el nuevo álbum de colección del fútbol chileno.