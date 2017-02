Seis amistosos jugó el equipo de Marcoleta

Actualidad. Este sábado a las 20:00 horas Curicó Unido recibe a Cobreloa y el técnico curicano ha logrado que sus dirigidos no pierdan ritmo de juego, ante lo cual, ya completó 6 juegos amistosos. Los curicanos buscan mantener ventaja sobre Arica que pisa los talones y quieren dejar atrás la renuncia de dos de sus jugadores.

CURICÓ. El próximo sábado por la noche, el fútbol se tomará el Estadio La Granja para un atractivo encuentro entre Curicó Unido y Cobreloa. Será el regreso del fútbol para los albirrojos luego de dos suspensiones consecutivas producto de las repercusiones de los incendios forestales en la zona centro sur de Chile, y tendrán la obligación de ganar para no dejar escapar el liderato, que pese a tener un partido menos, hoy los tiene a sólo un punto del sublíder Arica, que ganó a Puerto Montt por 2 a 1. En la tabla, 36 puntos suma Curicó Unido, 35 los ariqueños y un peldaño más abajo, aparece Santiago Morning con 26 en la tercera posición. Este fin de semana, el Curi recibe a un entusiasmado Cobreloa que goleó 5 a 1 al colista Calera, en tanto que San Marcos de Arica será visita ante los mismos caleranos.

SEIS AMISTOSOS

Curicó Unido no quiere perder el invicto en el campeonato de la B, pero más allá de su imbatibilidad, a los albirrojos les interés no perder su línea de juego, la que de continuar como los más goleadores y los menos batidos en arco propio, los llevará a pelear directamente el único ascenso a la Primera División. Es por ello que pese a los dos partidos recientes que se han suspendido ante Rangers e Iberia, el equipo de Marcoleta aprovechó las pausas y jugó un total de 6 partidos amistosos, 3 ante equipos de Primera División, 1 frente a una escuadra de la segunda división y otros dos ante los juveniles sub 19 del club. Frente a Colo Colo ganó 1-0 y luego cayó por 3 a 2 en el Monumental, ante Santa Cruz fue guerra de goles para un empate 3 a 3, frente a los juveniles sub 19, ambos juegos terminaron en goleadas: 8 a 0 y 6 a 1, en tanto que el amistoso reciente ante Huachipato terminó 3 a 1 a favor de los acereros.

RENUNCIAN LOS HERMANOS DÍAZ

En medio de toda esta preparación de cara al regreso del campeonato, renunciaron a Curicó Unido los hermanos Diego y Luis Felipe Díaz, hijos del ex futbolista Luis “Sarmiento” Díaz. La extrema decisión fue tomada por los futbolistas luego de que ambos, junto al delantero Héctor Matías Reyes, fueras enviados a entrenar con los juveniles Sub 19, como una forma de “hacerlos volver a sus raíces y motivarlos a regresar con más fuerzas al plantel profesional” señalaron desde el club. Situación que no soportaron los Díaz (y que sí acató Reyes), lo cual terminó en la renuncia del club de los jugadores aún de 20 años cada uno y que después de hacer las cadetes en el club, lograron incluso debutar en el profesionalismo vistiendo la camiseta de Curicó Unido. A mala hora la renuncia, pues ya cerrado está el libro de pases para que encontrasen un equipo donde seguir jugando, en tanto Marcoleta deberá buscar a sus reemplazantes por las bandas, pues ellos eran opción directa por ambos laterales. Por lo menos, uno que estaba entrenando sin grandes chances tras su periplo en Canadá, el “Coca” Christopher Díaz, ahora enciende motores y es primera alternativa para el DT.