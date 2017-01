Se busca fecha para el Clásico del Maule

Calendarización. Las fechas de jornadas clasificatorias a mediados de marzo o abril, aparecen como las principales opciones para reprogramar el clásico entre Rangers y Curicó Unido. De lo contrario, el partido se podría jugar a media semana. La ANFP tiene la palabra. El equipo de Marcoleta de todos modos, aprovecha la pausa y juega nuevo amistoso frente a Colo Colo, venciéndolo 1 a 0 en el Monumental.

“Estamos buscando fecha, lo que está claro es que no se jugará este fin de semana y a nosotros la verdad es que nos complica porque no tenemos fechas disponibles y la fecha libre la tenemos recién al finalizar casi el campeonato” señaló el gerente deportivo de los curicanos, Carlos Bechtholdt quien confirmó por parte de la ANFP, la suspensión del encuentro de este sábado entre Rangers y Curicó Unido, y destacó la dificultad de reprogramación que tendrá este encuentro por el torneo de la Primera B.

EL CALENDARIO CURICANO

Si el partido no se jugara de aquí a los primeros días de febrero, Curicó Unido tendría todos los fines de semana con partidos ya fijados por el torneo de la Primera B: el sábado 5 de febrero ante Iberia en Los Ángeles, el sábado 11 ante Cobreloa en La Granja, el domingo 19 vs Arica en el norte, el lunes 27 vs Ñublense en La Granja, y así semana tras semana durante marzo, el 05 vs San Felipe, el 12 vs Santiago Morning, y el 26 vs Magallanes, quedando el fin de semana; del 18 y 19 de marzo sin fecha de la B producto de los partidos clasificatorios rumbo al Mundial de Rusia 2018, transformándose en una opción para reprogramar el Rangers vs Curicó. Durante abril en tanto, el 2 se jugará con Calera, el 9 vs Copiapó y viene otra semana de pausa, el 15 y 16 de abril, también por fecha clasificatoria, donde también se podría reprogramar el juego entre Rangers y Curicó Unido para que tenga acción un fin de semana. El calendario en el torneo del ascenso para el Curi finaliza el 23 de abril, enfrentando a La Serena y el 30 del mismo mes quedando libre en la jornada final del campeonato de la Primera B. Por tanto, la ANFP tendrá la opción de reprogramar el clásico entre Rangers vs Curicó Unido, para un fin de semana de fecha clasificatoria a mediados de marzo o abril, o bien buscar un día de media semana entre cualquier fecha y fecha.

VENCEN A COLO COLO

Curicó Unido aprovechó esta semana de jugar un partido amistoso frente a Colo Colo en el Estadio Monumental, en un nuevo encuentro amistoso entre ambas escuadras en el pasto del “David Arellano”. Y los pupilos de Luis Marcoleta nuevamente realizaron un gran partido, quedándose con el triunfo esta vez por la cuenta mínima gracias a anotación de Javier Elizondo. 1 a 0 a favor de Curicó Unido en su nueva expedición al Monumental, denotando los buenos lazos entre ambos clubes, entre las dirigencias lideradas por Mosa y Milad, y entre los técnicos Marcoleta y Guede. Los albirrojos continúan hoy con sus entrenamientos en su complejo deportivo de Santa Cristina.