Rescatan un punto y siguen sumando

IQUIQUE. Cielos despejados sobre el balneario iquiqueño. Cerca de dos mil espectadores en el estadio Cavancha, donde no menos de 200 curicanos alentaban al equipo albirrojo tras el arco sur. El local, dirigido por Miguel Riffo, alineó a Rodrigo Naranjo, Alan Moreno, Hernán Lópes, Matías Blázquez, Nicolás Peñailillo (Leonardo Espinoza), Esteban Carvajal, Diego Fernández (Gonzalo Bustamante), Diego Torres, Raúl Becerra (Michael Fuentes), Nicolás Royón y Hans Salinas. Curicó Unido en tanto, formó con Jorge Deschamps, Cristopher Díaz (Yerson Opazo), Francisco Silva, Daniel Franco, Nelson Rebolledo, Martín Cortés, Sebastián Zúñiga, Ricardo Blanco (Carlos Espinosa), Matías Cavalleri (Diego Pezoa), Nicolás Gauna y Mauro Quiroga.

DE PELOTA DETENIDA

Un bien plantado Curicó Unido se hizo notar en la cancha de Cavancha. Control del balón y movilidad en media cancha transformaron al Curi en dueño del arranque del partido. Al minuto 3, Gauna perfora por la franja izquierda y saca un centro que conecta de zurda Mauro Quiroga en área chica, desviando su remate por centímetros, en la primera a fondo y peligrosa de Curicó Unido. Luego a los 15’ el mismo Quiroga recibe precisa habilitación de Blanco y su derechazo cruzado esta vez es contenido por el portero Naranjo. Curicó martillaba, aunque el local reaccionaría. A los 16’ el volante local Fernández encuentra un balón a la entrada del área y su tiro se va elevado, a los 17’ Royón remata fuerte cuando la pelota cruzaba toda el área chica curicana y Rebolledo que logra trabar para desviar el remate gol, en tanto que a los 20’ el local celebraría tras tiro de esquina. Pelota llovida al área curicana tras ejecución de Torres, el lateral Nicolás Peñailillo que elude la marca de Zúñiga y saltando sin problemas a la altura del punto penal, mete un cabezazo abajo, que pica a la izquierda de Deschamps y acaricia las mallas para sorprender a los curicanos y clavar un sorpresivo 1 a 0. Curicó Unido no se descompone después del gol y continúa jugando en territorio rival. A los 32’ Gauna habilita profundo a Blanco que cuando se aprestaba a rematar en solitario frente a Naranjo, encuentra el desvío de Carvajal impidiendo el tiro a gol. El Curi pese a ir abajo en el marcador, seguía siendo dueño del partido en territorio celeste. A los 37’ Gauna tiene el empate de cabeza, sin embargo, su remate es incómodo y se va ancho, y luego a los 43’ Rebolledo finalizó el primer cartucho de tiros rematando alto cuando el local ya pensaba en el descanso. 1 a 0 a favor de Iquique con gol de cabeza tras tiro de esquina en una primera fracción de amplio dominio curicano que nuevamente no se refleja con goles a su favor.

SIGUEN SUMANDO

Los iquiqueños arrancaron mejor el complemento. Remates de distancia, alto de Salinas a los 48’ y ancho de Torres a los 49’ avisaban en arco curicano, el cual quedaría temblando a los 50’ tras Peñailillo recuperar una pelota robándosela al ‘Tato’ Silva que salía, y profundizando a Royón quien con un puntazo estrellaba el balón sobre el poste derecho de Deschamps. Iquique mejoraba en el arranque respecto a lo mostrado en la primera fracción, mientras Curicó Unido parecía aún no entrar al campo de juego. El empate parecía alejarse, sin embargo, el Curi igualaría a los 57’ tras tiro libre al segundo palo ejecutado por Zúñiga, en las alturas gana pivoteando Quiroga, y en área chica, Francisco Silva que mete el segundo cabezazo en el área para hacer explotar a la hinchada curicana decretando el 1 a 1. Igualdad que duraría segundos, pues en la jugada siguiente, el zurdo Hans Salinas encara al ‘Coca’ Díaz, lo elude y entrando al área, saca un zurdazo fuerte y bajo, que Deschamps no logra contener, escabulléndose el balón bajo el arquero curicano, en un nuevo grueso error curicano para el inmediato 2 a 1 a favor del local. Nuevamente a remar desde atrás el equipo de Marcoleta. Carvajal casi clava un autogol a los 67’ y a los 78’ Gauna lanza un centro con lienza a la cabeza del ‘Tanque’ Quiroga quien gana en las alturas y clava un cabezazo que se aleja de Naranjo, golpea suavemente en el poste y termina abrazando las mallas decretando el 2 a 2. Los minutos finales fueron de ida y vuelta, con más espacios y ambos buscando el triunfo, el ingresado Espinosa en Iquique lo tuvo rematando de primera en el área a los 86’ y luego con tiro ancho a colocar a los 93’, sin embargo, el marcador no se movió y fue un 2 a 2 que le permite a Curicó Unido llegar a 10 unidades de 36 posibles y seguir sumando de manera consecutiva. Con esta igualdad, ya son 3 empates consecutivos los que suma el equipo de Marcoleta (ante O’Higgins, Colo Colo e Iquique), y ahora se alistan para visitar a Everton en el Sausalito.