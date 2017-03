RallyMobil prepara motores para el debut en Pichilemu

Una carrera junto al mar. Con el inicio inminente de la nueva temporada del certamen nacional, el Director Kurt Horta entrega detalles para cumplir una buena inauguración.

SANTIAGO. Con especial énfasis en la seguridad, la primera parada del campeonato promete kilómetros de adrenalina y velocidad en la zona costera de la sexta región. . Con especial énfasis en la seguridad, la primera parada del campeonato promete kilómetros de adrenalina y velocidad en la zona costera de la sexta región.

Por segunda vez en su historia, el RallyMobil se trasladará a una de las ciudades más turísticas de la zona central del país. El fin de semana entre el 7 y 9 de abril, los equipos, tripulaciones y fanáticos visitarán Pichilemu para dar inicio a una nueva temporada del RallyMobil. La luz verde al certamen motorsport más importante del país llega con la promesa de vibrar con una de las competencias más interesantes en la historia del campeonato.

En la víspera del debut, conversamos con una de las voces más autorizadas para dar algunas luces de lo que viviremos en los caminos de Pichilemu. En su rol de Director de la carrera, Kurt Horta entrega las claves para lograr un óptimo desempeño en la zona costera de la sexta región: “Como siempre, va a ser importante el trabajo en la hoja de ruta. Los binomios tendrán una superficie muy buena para competir, pero es muy importante el trabajo que lleven a cabo dentro del auto”.

Respecto a los primes que se van a disputar en esta primera fecha, Kurt Horta indica: “Son ocho primes, de los cuales siete se repiten respecto a los disputados el año pasado. La primera etapa tendrá tres primes, lo que se repetirán en la tarde además de la prueba especial. Para el día domingo están contemplados cuatro primes, que también se correrán dos veces, finalizando con la prueba especial”.

Kurt Horta hace énfasis en un aspecto donde la organización muestra total compromiso y preocupación. La seguridad en el RallyMobil es algo que no se transa y es por eso que en esta versión del campeonato vuelve a ser una prioridad: “Tenemos 45 guardarally y contamos con el compromiso de Carabineros de Chile. Estamos alineados respecto al informe de factibilidad que ya está elaborado y esperamos tener un rally en total normalidad”.

Finalmente, el Director de la carrera entrega un detalle no menor para la configuración de los autos: “Una cosa importante técnicamente es que el terreno no presenta muchos cambios de altura. Vamos a correr a no más allá de 600 pies sobre el nivel del mar, lo que es muy bueno porque no afecta la puesta a punto de los autos”. Con este último antecedente, podemos pensar que el RallyMobil en Pichilemu tendrá una lucha estrecha donde ganará aquel piloto que sortee de mejor forma cada uno de los primes en disputa.