Próximo peldaño: Este sábado, Santiago Morning

Locales. El equipo de Marcoleta no se mueve de Curicó esta semana y comienza a alistarse para el próximo sábado 18 recibir en casa a la escuadra de Hernán ‘Clavito’ Godoy. Será el atractivo choque entre el primero en la tabla frente al cuarto en las posiciones del ascenso. Se juega el sábado desde las 21:00 horas.

CURICÓ. Curicó Unido sigue puntero de la Primera B y tras enfrentar anoche a Coquimbo Unido, se alista para su próximo desafío, que será esta misma semana, nuevamente en condición de local jugando en el Estadio La Granja. Este sábado 18 de marzo a contar de las 21:00 horas y otra vez con transmisión en directo del CDF, Curicó Unido recibirá a los microbuseros de Santiago Morning en juego válido por la fecha 24 (de un total de 30) del campeonato del ascenso de la Primera B.

CON CLAVITO

Los microbuseros vienen de ganar por la cuenta mínima a Unión San Felipe en el estadio municipal de La Pintana, con gol de penal sobre la hora de Jaime Gaete, dejando atrás una racha negativa de 3 derrotas y 1 empate. En el encuentro, fue expulsado por lanzar una botella de agua, desde el banco de suplentes el defensor Sub 20 Benjamín Gazzolo y por reclamos se fue expulsado el preparador físico y ayudante técnico de Hernán ‘Clavito’ Godoy, Justo Farrán. Al borde de la cancha, dando indicaciones se encontraba Farrán ante la sanción de 4 partidos que ya ha cumplido Godoy por sus polémicos dichos en contra de la dirigencia de la ANFP. Sanción ya cumplida, por lo que ‘Clavito’ volverá a dirigir a su escuadra cuando Santiago Morning visite el próximo sábado a Curicó Unido en el Estadio La Granja. Los microbuseros se instalan en el 4to lugar de la tabla de posiciones de la Primera B, gracias a 30 puntos, luego de 8 triunfos, 6 empates y 7 derrotas en sus 21 juegos disputados.

CUATRO DE DOCE

No les fue bien a las series formativas de Curicó Unido el pasado fin de semana en el marco de los torneos ANFP. Quienes sacaron la cara con propiedad fueron las categorías infantiles del Curi, quienes en Sub 13 golearon 4 a 0 a Ñublense, en tanto los Sub 15 también apabullaron a los chillanejos por 5 a 0. En el fútbol juvenil ante Palestino, solo 4 de 12 puntos sumaron los albirrojos: triunfo 1 a 0 en Sub 15, empate 3 a 3 en Sub 16, derrota 0 a 4 en Sub 17 y nuevo tropiezo 2 a 4 en Sub 19. En tanto, la rama femenina albirroja que viajó hasta la Región de Los Lagos, no pudo cosechar unidades tras caer 0 a 3 en Sub 17 y 3 a 5 en categoría adulta. Solo los más pequeños festejaron el pasado fin de semana en el fútbol formativo curicano.