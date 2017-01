Presidente de la ANFP recibe bono mensual de la Conmebol

El directivo es miembro permanente del Consejo Ejecutivo de la CSF. La cifra se ratificó por actas en septiembre de 2015, durante la presidencia del paraguayo Juan Ángel Napout.

Santiago. A comienzos de 2015, antes de que estallara el escándalo de la FIFA y específicamente el de la Conmebol, los miembros del entonces Comité Ejecutivo de la Confederación (hoy Consejo Ejecutivo) decidieron a puertas cerradas doblar su dieta mensual por ser parte del organismo rector del fútbol sudamericano. Los dirigentes, entre ellos Sergio Jadue, subieron su remuneración de 10 mil a 20 mil dólares líquidos, mientras que el presidente quedó en US$ 40 mil.

Sólo uno de estos directivos, el uruguayo Wilmar Valdez, se mantiene en la CSF. El resto enfrenta a la justicia, la mayoría por crimen organizado y fraude electrónico, entre otros cargos. La dieta de US$ 20 mil ($ 13.330.000), sin embargo, sigue vigente según las actas oficiales de la Conmebol del 10 de septiembre de 2015. “Se ratifica los gastos de representación para los presidentes de las federaciones”, apunta el archivo oficial. Es lo que le corresponde hoy a Arturo Salah, en su condición de presidente de la Federación de Fútbol de Chile. Desde enero, cuando fue electo en la testera del fútbol chileno, el ex entrenador puede cobrar esta suma mes a mes.

Si bien a nivel local está imposibilitado de recibir algún tipo de salario por su gestión en Quilín, el timonel de la ANFP sí tiene acceso a estos ingresos por su cargo internacional. “A partir del mes de noviembre de 2016, el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Arturo Salah, recibe al igual que todos los presidentes de las Federaciones miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol, US$ 20.000 mensuales por su participación en las actividades relacionadas con la entidad que rige el balompié regional”, indica una versión oficial de la Federación.

Si la explicación habla de noviembre del año pasado es porque Salah prefirió no recibir dinero de esta dieta, hasta que se regularice el pago en el orden tributario. “En marzo pasado el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, solicitó a Conmebol un informe sobre la legalidad, naturaleza y tratamiento impositivo de este pago”, declara la FFCh.

¿Cómo los cobra?

Según informaciones recabadas por este diario, Arturo Salah recibió el primer pago a través de un depósito electrónico. El directivo nacional entrega una factura a la Conmebol y tributa según las normas del Ministerio de Hacienda de Paraguay. Un 10% se descuenta en IVA y un 20% en impuesto a la renta. La suma y resta debe terminar con US$ 20 mil líquidos para Salah. El dirigente también tributa estos dineros en Chile, aseguran en la ANFP.

Como su primer sueldo fue cobrado el mes pasado, hay un importante monto que el tercer vicepresidente de la CSF no ha percibido. La versión oficial de la Federación indica que “este pago será retroactivo desde que el Presidente asumió responsabilidades en Conmebol y estará sometido a los convenios tributarios vigentes entre Chile y Paraguay”.

Entre los clubes de la Asociación hay distintas visiones sobre la dieta que recibe Salah. Hay presidentes que dicen conocer el procedimiento y la suma; otros aseguran que sólo sabían de la remuneración, mas no la cantidad; y un grupo señala que no tenían ningún antecedente al respecto.

“Entiendo que recibe una dieta y me parece razonable, aunque no conozco el monto”, indica el presidente de Universidad Católica, Juan Tagle. En tanto, el timonel de Universidad de Concepción, Mario Rodríguez, explica: “Yo sabía que eran US$ 10 mil. Eso es algo tradicional en la Conmebol. La cifra debe haber subido. El cargo implica gastos. No tenemos problemas con eso”.

Pablo Milad

Más crítica fue la postura de Pablo Milad, mandamás de Curicó Unido, quien perdió las elecciones con Salah: “Creo que eso se tiene que hacer público: todo el movimiento. Eso es lo que pedíamos nosotros, que transparentara todo, ya sea por viáticos, por dineros por fuera”.