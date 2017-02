Pase lo que pase, el Curi seguirá como líder

Tabla. Los curicanos suman 39 puntos, frente a los 36 que acumula el equipo del santo. Este domingo chocan entre sí en el ‘partido de la fecha’ del fútbol del ascenso. Lo peor que podría pasar para los curicanos es que terminen compartiendo el liderato con Arica, y lo mejor sería ampliar la ventaja a 6 unidades. El Curi además, tiene un partido pendiente frente a Iberia.

CURICÓ. La atención generalizada del fútbol del ascenso de la Primera B se centra en el juego del domingo entre el escolta San Marcos, frente al puntero del torneo, Curicó Unido, enfrentamiento que tendrá cita en el Estadio “Carlos Dittborn” a contar de las 17:00 horas. Tras este encuentro, pase lo que pase, Curicó Unido seguirá siendo líder del torneo, teniendo además un partido menos, pendiente frente a Iberia de Los Ángeles.

PALMO A PALMO

Acercándose ya al segundo tercio del torneo, Curicó Unido es líder con 39 puntos en 17 partidos jugados, gracias a 11 triunfos, 6 empates y ninguna derrota. El equipo de Marcoleta es el más goleador de la competencia con 30 tantos a favor y es el menos goleado con tan sólo 12 goles en contra, sumando una sustanciosa diferencia de más 18 goles. 39 puntos tiene el Curi y su rival de este domingo, su escolta, San Marcos de Arica le pisa los talones con 36 (en 18 partidos jugados), producto de 10 triunfos, 6 empates y sólo 2 derrotas, con 23 goles a favor y 13 en contra. Es decir, pase lo que pase este fin de semana venidero, Curicó Unido seguirá siendo líder del torneo, pues en caso de ganar o empatar, la ventaja aumentaría o se mantendría, en tanto una derrota, a lo más podría hacer compartir el primer lugar con los ariqueños, teniendo eso sí los curicanos, la cartita bajo la manga, del juego pendiente frente a Iberia.

EL RESTO

Curicó Unido 39, Arica 36 y más abajo en la tabla aparecen Rangers con 28, Santiago Morning con 26, Magallanes y Coquimbo con 25, Copiapó, San Felipe e Iberia con 21, La Serena y Ñublense con 20, Cobreloa y Puerto Montt con 18, en tanto, estancados en el fondo se ubican Valdivia con 13 y Unión La Calera con 9 puntos. En la programación de este fin de semana, además del partido de la fecha, entre Arica y el Curi, destacan: Iberia vs La Calera, Ñublense vs Coquimbo, La Serena vs Rangers, Cobreloa vs Copiapó, Magallanes vs Puerto Montt y Santiago Morning vs Valdivia. Libre queda Unión San Felipe.