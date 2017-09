“Nunca pensamos que nos íbamos a ganar el Champion”

Campeones. Ambos primos son de familia corralera y en este nacional escolar obtuvieron el primero y el segundo lugar del Campeonato Nacional de Rodeo Escolar 2017.

CURICÓ. Los más contentos por las conquistas por partida doble de Roberto Vilchez Yáñez y Gabriel Jesús Yáñez, fueron sus familiares que alentaron en toda la presentación a esta collera de Santiago. “Feliz por este gran premio”, dijo a la consulta de “La Prensa”, Roberto Antonio Vilchez Yáñez (18 años), uno de los jinetes que ganó junto a su primo Gabriel Jesús Yáñez Bruna. “Muy contento porque se dieron todas las cosas, todas resultaron perfecta para obtener el primero y segundo lugares del rodeo escolar. Agradecer a mi familia por todo el apoyo que me entrega. También contento con mi primo porque nos coordinamos bastante bien en la Medialuna”.

¿Esperaban ganar un premio doble?

“La verdad que no. No lo esperábamos porque las colleras todas muy buenas, pero la suerte estaba con nosotros, y en general dar las gracias a todos porque se portaron de maravilla con todas las colleras que vinieron a Curicó”.

¿Satisfechos por los puntos que obtuvieron?

“Si, claro, es un puntaje muy bueno para este tipo de rodeo porque el jurado es muy estricto con todos. Usted vio muchas atajadas con cero, tijeras, sin remate, además los toros ayudaron que todo resultara bueno, podríamos haber puntuado más pero los toros muy rápido y bueno”.

¿Con sangre corralera?

“Efectivamente. Somos de una familia corralera; mi papá arregla los caballos, mis tíos, si bien con mi primo habíamos corrido en un rodeo escolar cuando chicos, pero este ha sido el mejor. Agradecido de todos. A mi papá que siempre me ha apoyado (Gabriel Yáñez), siempre está el apoyo de la familia, ya que es fundamental para obtener premios como estos”.

¿Comparte bien estudio y rodeo?

“Sí. Estudio en la Escuela Agrícola de Duao, curso tercero medio. Mi tiempo lo distribuyo bien para hacer las dos cosas. Ahora tenemos que seguir mejorando y corriendo”.

COMPAÑERO

Roberto Antonio Yáñez, también compartió emoción de la doble victoria conseguida.

“Muy contento porque con mi primo logramos el primero y segundo triunfo por primera vez, y eso es bonito premiar en un campeonato nacional escolar. Tengo 16 años, estudio en el colegio Desiree de Colina, soy de familia corralera, con mi primo siempre hemos corrido juntos. Claro que primera vez que corremos en Curicó.

Todo bonito acá, una gran Medialuna. Nunca pensábamos que nos íbamos a ganar el Champion. Nos conformábamos con premiar pero nunca ganar el primer y segundo lugares. Estoy en el rodeo desde chico, nací para el rodeo, claro que recuerdo el haber ganado con mi primo un rodeo escolar cuando chico. La idea es seguir juntos, nosotros somos de las asociaciones Santiago y Cordillera.

No en rodeos de adultos nosotros nunca hemos corrido. Es lindo que esté mi familia conmigo. En las otras series no ganamos pero obtuvimos segundos y terceros lugares para estar hoy en la final. Este triunfo se lo dedico a toda mi familia, siempre es la que me apoya en todo”, cerró.