Motociclista Tania González cierra una lucida temporada

Balance positivo graficó la piloto curicana (licantenina), Tania González, sobre su participación en el motocross nacional e internacional.

Curicó. Pese a las diversas dificultades para un mejor pasar en el motocross, la piloto curicana (licantenina), Tania González, cierra un año muy positivo, pero muy mezquino en cuanto a recursos para sortear viajes, estadías y participaciones en la temporada 2016.

“Fue un año muy duro y difícil, ya que me encuentro sin moto y sin una empresa seria que me patrocine, por lo cual me tuve que estar consiguiendo moto para poder estar participando en las distintas competencias nacionales; a pesar de todo esto logró tener buenos resultados y adjudicarme el primer lugar nacional en el Primer Campeonato Femenino de Enduro Cross Country donde estuve compitiendo en la categoría más alta con un muy buen nivel de competidoras”.

“En el campeonato nacional de motocross me quedé con el 2° lugar en categoría mujeres, siendo una competencia difícil, con muchas trabas y complicaciones como piloto, pero como siempre tratando de sacar lo positivo de todo esto.

Ya terminado el año estuve participando en el Cam-peonato Latinoamericano de Motocross que se realizó en Michoacan, México, donde llegaron las mejores pilotos. Terminé muy contenta ya que estuve haciendo muy buenos tiempos en las clasificaciones terminando tercera entre 24 competidoras, pues mientras iba peleando por los primeros puestos, en una de las últimas vueltas de la primera manga tuve un accidente en un salto lo que me provocó un esguince de tobillo con mucho dolor; terminé cuarta la primera manga y séptima en la segunda, por lo que en la general me adjudiqué el quinto lugar Latinoa-mericano.

También, finalizando mi año 2016, estuve participando en una fecha del MX Calama, la primera semana de diciembre donde fui invitada por el Club MX Calama y por Pro Motos Castillo, resultando una linda experiencia en el norte del país donde me quedé con el primer lugar en la categoría MX2B compitiendo contra puros hombres.

Estoy muy agradecida de las personas y empresas que hicieron posible mi participación este año: primero que todo a mi familia por todo el esfuerzo que hacen día a día; también agradecer a mis amigos Josefa Garrido y Martin Scheib que me facilitaron sus motos para poder estar en competencia y a las empresas que hicieron posible mis participaciones nacionales e internacionales: Corporación de Deportes de Curicó, Municipalidad de Curicó, Venom – Selfit, Municipalidad de Licantén, New Art Gráficas, Pedro´s Suspensiones, Pastrana Producciones, Cervezas Don Reta, R. Ríos, Alianza Producciones, Motorrad, Fit Club Curicó, Radio RTL, Miguel Pinochet-Fotografías, Clínica Dental Curicó, Zehn Moto- Team Green Kawasaki México, y a todas las personas que me apoyaron e hicieron posible mi viaje”.