Mañana se juega el primer paso hacia el título

Calma. El equipo de Marcoleta se encuentra concentrado en un complejo deportivo camino a San Clemente, lugar donde alista el juego de mañana ante Iberia. Los curicanos necesitan al menos 7 puntos en sus 5 partidos finales para asegurar el título. La ANFP confirmó además el Curicó vs Calera para el lunes 3 de abril a las 20:00 horas en La Granja.

CURICÓ. Curicó Unido suma 50 puntos y su rival directo, San Marcos de Arica, 44. A los ariqueños le restan 4 partidos (ante Magallanes, San Felipe, Santiago Morning y Rangers) y en caso de vencer en todos sus encuentros, sumarían 12 puntos, para llegar a un máximo de 56 unidades. Curicó Unido actualmente suma 50 y le restan 5 encuentros (mañana a las 19:00 horas ante Iberia en Los Ángeles, el lunes como local ante Calera, el domingo 9 de abril visitando a Copiapó, luego ante Rangers en Talca y cerrando vs La Serena en La Granja). Si los curicanos suman 7 puntos en estos 5 encuentros, llegarían a 57 y serían inalcanzables para Arica, aunque estos ganen todos sus partidos restantes. Del mismo modo, si los nortinos tropiezan en algún encuentro, la tarea será más accesible para los curicanos que ya se prueban la corona de campeón.

EN SAN CLEMENTE

Si los curicanos ganan mañana a Iberia en Los Ángeles y San Marcos enreda puntos el domingo ante Magallanes en condición de local, Curicó Unido podría levantar la copa el lunes ante La Calera en La Granja. Esta es la primera fórmula de resultados que podría llevar a los albirrojos a proclamarse como campeones del ascenso, cuando aún resta un mes de campeonato. Para ello, el primer paso es vencer a Iberia mañana en Los Ángeles en juego programado para las 19:00 horas y donde Curicó Unido ha tenido especial concentración desde ayer en la provincia de Talca. “Hemos tirado todas las fichas en estos partidos” señaló el gerente deportivo de los albirrojos, Carlos Bechtholdt, haciendo referencia a la concentración que realiza el plantel desde el lunes y hasta hoy, en el complejo deportivo Flor del Llano en la Ruta 115 camino a San Clemente, en un recinto que los ha albergado con canchas de fútbol, hotel, restaurant, piscina y todas las comodidades para estar enfocado cabalmente en una semana que tiende a ser decisiva.

CONFIRMADO EL LUNES

La ANFP confirmó los partidos de este fin de semana en una nueva jornada del fútbol del ascenso (la 26 de un total de 30 fechas). En jornada sabatina jugarán San Felipe vs La Serena, Puerto Montt vs Copiapó, Rangers vs Cobreloa y Coquimbo Unido vs Valdivia. Para el domingo en tanto, han sido programados Ñublense vs Iberia y desde las 17:00 horas en el estadio Carlos Dittborn, San Marcos de Arica vs Magallanes. Para el lunes a su vez, se confirmó el juego de Curicó Unido y el colista, Unión La Calera, a contar de las 20:00 horas en el Estadio La Granja, nuevamente con transmisión en vivo del canal del fútbol.