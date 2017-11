Liceo quedó como líder tras batir a Boston College

Triunfo por 75-68. El equipo comandado por el técnico Claudio “Zorro” Quezada tuvo una vez más como máximo anotador al norteamericano, Abiodun Adegoke, con 19 enteros, seguido de Benjamín Acuña con 13 puntos.

Curicó. Una nueva victoria como local sumó la escuadra de Liceo de Curicó, esta vez derrotando al representativo de Boston College, quienes arribaron al gimnasio Abraham Milad Battal como líderes e invictos de la Conferencia Centro de la Segunda División de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) de nuestro país. Si bien en el papel se esperaba más bien un duelo equilibrado, el buen juego colectivo mostrado por los curicanos les alcanzó para establecer una diferencia, que a la postre se hizo irremontable, esto a pesar del alza en su nivel mostrada por la visita, sobre todo en el último cuarto. Cabe recordar que se trató de un choque pendiente, que debió ser reprogramado, puesto que el gimnasio Abraham Milad Battal se utilizó como local de votación en las recientes elecciones. El equipo comandado por el técnico Claudio “Zorro” Quezada se quedó con el triunfo por 75-68, teniendo una vez más como máximo anotador al norteamericano, Abiodun Adegoke, con 19 enteros, seguido de Benjamín Acuña con 13 puntos. Con ello, en lo que va del presente torneo, Liceo sigue imbatible como anfitrión, alcanzando la punta de la respectiva tabla, lugar que comparte precisamente con Boston College.

OBSTÁCULOS

A la hora del balance, el DT Claudio “Zorro” Quezada tuvo palabras para dedicarle el triunfo a Sebastián Muñoz y Antonio Cofré, nombres que quedaron descartados por lesión. Junto con ello, Quezada volvió a recalcar los múltiples obstáculos que, como líder de dicho grupo, debe sortear, a la hora de poder preparar de manera adecuada los partidos. “Hay gente que es de Talca, de San Fernando, de Viña del Mar, de Santa Cruz. No es fácil juntarlos a todos, aun así el triunfo se quedó acá. Le ganamos a un equipo con mucha jerarquía. Ya hemos botado a dos invictos; estoy conforme con el trabajo de mi equipo, aunque sé que todavía debemos mejorar mucho”, dijo. “Yo cuando tomé este equipo dije que el jugador que no me daba el 120%, no va a jugar. El equipo que nos quiera ganar aquí, tiene que sudar sangre”, recalcó.

REVANCHA

Si bien no fue por la misma diferencia del duelo de ida, ante cerca de un centenar de personas que se dio cita en el Abraham Milad Battal, de cierto modo Liceo se tomó revancha de la fuerte caída que le propinó Boston College en el choque de ida. Respecto a los siguientes desafíos para Liceo, el próximo sábado deberá desplazarse a Santiago para enfrentar a Palestino, mientras que el domingo desde las 18.00 horas, nuevamente será local en el Abraham Milad Battal de Curicó frente a Deportivo Alemán.