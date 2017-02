Las chicas vuelven a la cancha

Acción. No sólo el plantel profesional y el fútbol joven varones da vida a Curicó Unido, también las dos ramas femeninas participan en los torneos ANFP. Las curicanas comienzan mañana con sus entrenamientos de la temporada 2017 y a la vez, realizarán un período de prueba de jugadoras. Al mando debutará el técnico Alejandro Maureira.

CURICÓ. El fútbol femenino, año tras año, gana terreno y fuerza, con más interesadas en practicar el deporte, y es así como crecen las ligas locales de fútbol femenino y el torneo ANFP ha tomado un impulso que ya tiene al campeonato, dividido en zona norte y sur, con gran presencia de los clubes profesionales y de muchas universidades que también organizan sus equipos para recorrer Chile defendiendo sus colores bajo el alero de la competencia ANFP.

CON APLAUSOS

Curicó Unido no está al margen de esta situación nacional e internacional. El fútbol femenino crece, y a la par con el masculino, juega incluso la copa Libertadores y campeonatos mundiales; en Chile se realizó la Copa del Mundo el año 2008, motivo por el cual se construyeron los primeros estadios Bi-centenarios, y la actividad ha presentado un auge que ningún club ni asociación quiere dejar de lado. Curicó Unido incluso, en el año 2013 celebró uno de sus pocos títulos nacionales bajo el alero del fútbol femenino en categoría sub 17, cuando su rama femenina ganó el campeonato nacional ANFP venciendo a la misma Universidad de Chile en Santiago. Las albirrojas registran además, podiums en torneos internacionales como los Juegos Binacionales Chile – Argentina, y pretenden este 2017, seguir sumando adeptas y también destacadas participaciones a nivel local. Es por ello, que mañana Curicó Unido comienza su trabajo con sus series femeninas a contar de las 18:00 horas en su complejo deportivo “Raúl Narváez Gómez” del sector de Santa Cristina.

ENTRENAMIENTOS Y PRUEBAS

A contar de mañana, las curicanas vuelven a sus entrenamientos y además se realizarán prueba de jugadoras a todas las interesadas en vestir los colores de Curicó Unido a contar de los 10 años de edad en adelante. Al mando técnico ya no estará Jaime Labra, siendo su sucesor, un ex jugador de los albirrojos, Alejandro ‘Rayo’ Maureira. El campeonato ANFP en categorías sub 17 y adulta arranca el 04 de Marzo; el Curi integra la zona sur y paralelamente los albirrojos, funcionarán con una escuelita de fútbol para niñas menores. Consultas y mayores informaciones se pueden realizar al coordinador del fútbol formativo de Curicó Unido, Marcelo Cisterna, al fono 996 706 428 o al correo electrónico curicounidofc@gmail.com.