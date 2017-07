“La Federación de Boxeo para mí es una porquería”

Decepción. El ex campeón de Chile, medallista Panamericano y último púgil nacional en participar en unos Juegos Olímpicos, dejó en medio de una polémica la dirección técnica de la Selección Cadetes.

No es primera vez que la Federación de Boxeo de Chile tiene problemas entre su cultores, las desavenencias son notorias en este deporte que tiene un historial olímpico y mundial envidiable, sin embargo, la misma gente que practica el boxeo lo mancha en peleas fuera del cuadrilátero.

Ex campeón

También cuesta un montón que ex deportistas destacados sigan después de dejar la competición enseñando y traspasando sus experiencias a nuevas generaciones. El boxeo curicano tiene la dicha de contar con la dirección técnica de Daniel Canales Barros, ex campeón de Chile en el peso mosca. También tenemos a Martín Vargas dirigiendo una escuela en Santiago. Y a nivel de selección la FECHIBO tiene al cubano Juan Jesús Martínez a cargo de los adultos, que pese a entrenar en el extranjeros no han podido mejorar sus actuaciones internacionales. Chile será sede de los Juegos Sudamericanos de la Juventud en octubre próximo y la Federación de Boxeo tenía como técnico de los cadetes a un subcampeón Panamericano Mar del Plata 95 y el último representante chileno del boxeo en unos Juegos Olímpicos, Ricardo Araneda, oriundo de la Décima Región.

Técnico de Cadetes

Que mejor que una figura como Araneda esté a cargo, pero como muchas situaciones engorrosas en el deporte federado, el ex campeón fue cesado de sus funciones por el presidente de ese organismo por una situación que el mismo Araneda explica en esta nota.

Ricardo Araneda fue cesado de sus funciones el pasado viernes 14 de julio debido a un “desgaste en el proceso”, según lo que señaló la Federación Chilena de Boxeo. Aunque algunos familiares de púgiles de la selección cadete denunciaron que Araneda incurrió en maltratos en contra de algunos integrantes del equipo que habrían motivado la salida de la selección del púgil de Temuco, Orlando González.

Al respecto, Araneda reconoce que en el último tiempo la relación con los integrantes del equipo no eran buenas, aunque sostiene que la indisciplina de los seleccionados fue un factor fundamental para entender este desgaste.“Tomé un compromiso de llevar a dos o tres boxeadores a la final de los Juegos Sudamericanos. Se me dijo que iba a tener todos los medios para la preparación, pero lamentablemente no fue así. Esto empezó mal desde un principio. Fuimos a Argentina de un día para otro. No teníamos cabezales, no teníamos vaselina, no llevábamos buenos guantes, partimos de un día para otro. También tuvimos faltas de indisciplina. Los aconsejaba y les pedía que se portaran bien y aún así no lo hacían ya no puedo hacer nada más. Es verdad que los recriminé, pero los recriminé por algo. Lo que dice la señora Jacqueline Sandoval de que al niño de Temuco lo discriminé, sí es verdad, lo discriminé, pero con buenas palabras, nunca lo insulté, solo le llamé la atención por no respetar los horarios.

Yo soy el único que ha obtenido triunfos en más de 30 años en este país. Si los chicos no cumplen con uno como personas, ¿cómo van a cumplir como deportistas? Si los voy a buscar temprano en la mañana y están todos con sueño porque se iban a acostar tarde ¿cómo van a rendir?

Claro que hubo un incidente. Pero la gente no sabe el contexto. Uno de los chicos empezó a recriminarme por las condiciones en las que estábamos viviendo, a lo cual no tuve mayor respuesta porque es algo que escapa a mi capacidad. Las camas no son muy buenas, las comidas tampoco, pero no soy quién debe remediar esas cosas. Pero él insistió y empezó a decirme que yo no le había ganado a nadie, a lo que respondí que había ido a dos Juegos Olímpicos, pero él siguió y se acercó en actitud violenta a lo que respondí con un empujón, reaccioné mal, le pedí disculpas y él las aceptó. Pero eso no quiere decir que esto haya sido algo constante”, explica.

Incompetentes

Los dardos contra los dirigentes: “La Federación de Boxeo para mí es una porquería. El Gerente de la Federación, don Víctor Mendez, no hace nada. Lo conozco del año 88, le tengo mucho cariño, fui con él a los Juegos del 92, ahora es Gerente, pero ¿qué es lo que hace?, nada, es un “pollo sin plumas”, no tiene fuerza de nada. La Federación no apoya en nada, nos pasan unos guantes que no sirven, livianos, ellos necesitan guantes de 14, 16 onzas, para que anden con las manos arriba. Si entrenas con guantes livianos y después le pones guantes pesados se te caen las manos y eso no sirve. Entonces, lamentablemente la Federación me ayudó bien poco. Siempre andan llorando que no hay plata y lo peor es que el señor presidente Robinson Villarroel (vive en Iquique) él fue el que me llamó para que asumiera esto y mandó a otros a despedirme”.

Decepción

“Mucha, su actitud fue terrible. Si yo te digo las cosas como son, conmigo tienes que ser igual. Si no te gusta cómo hago el trabajo, está bien, que se busque a otro, pero no que un día te pregunten cómo estás, si estás bien y te das vuelta y te apuñalan por la espalda. Ellos saben cómo soy, yo sé muchas cosas que han pasado en esa Federación, la alimenté por diez años, fui a dos olimpiadas, fui campeón sudamericano, vicecampeón panamericano y ¿así me están pagando ahora?, pero bueno es lo que hay”, cierra con mucha desidia.