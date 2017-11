“La ANFP nunca ha entregado dinero generado por la Selección a ANFA”

Por reglamento. El presidente de ANFA y vicepresidente de la Federación de Fútbol de Chile, sostiene que solo se habla de la ANFP, pero la selección chilena es de la Federación de Fútbol de Chile, no de la ANFP. “El 99% de los jugadores de la Selección salieron del fútbol amateur”.

SANTIAGO. Serenense, de la población Juan XXIII, y timonel del fútbol amateur, pero del Siglo XXI. Ex volante de creación, ex presidente de Estudiantes Unidos de La Serena, empresario del transporte mayor de pasajeros, casado y con tres hijos. Justo Álvarez (53) presidente de la ANFA recientemente reelegido. Y habla alto, claro y sin tapujos, de la falta de transparencia que durante años ha lastrado el funcionamiento de la Federación| y de las cuentas sombrías del fútbol.

Es usted presidente de la ANFA y vicepresidente de la Federación de Fútbol de Chile. ¿La segunda persona más importante del país en materia futbolística, entonces?

“Hoy día me siento así. En épocas pasadas tuve muchas peleas y discusiones, porque a la ANFA no se le respetaba, pero desde que asumí hemos peleado por nuestros derechos. Movemos cuatro millones de personas semanalmente y somos ricos en voluntariado. Porque a nosotros no nos pagan por esto”.

¿No cobra nada como presidente?

“Nada. Yo soy empresario del transporte. A mí me pagan los pasajes y la comida. Y el viático cuando corresponde. 150 lucas y máximo tres en el mes. Si los sueldos fueran de tres o cuatro millones de pesos, ¿cree que estarían acá las personas de buena voluntad?”.

¿Tampoco tiene una asignación por su cargo en la Federación?

“No, nada. Nada de nada”.

¿Cuál es su relación con el actual directorio de la ANFP?

“Estamos trabajando bien, nos han respetado, pero hace un mes me llegó una citación de la Cámara de Diputados para hablar sobre la fiscalización de las ligas profesionales. Me preguntaron qué me parecía la indicación que decía que de las platas que generaba la selección chilena, a la ANFA debía corresponderle un 15%. Les dije que me parecía espectacular, pero que debía respetarse lo que dicen los estatutos de la Federación sobre la selección chilena. Porque hablan de la ANFP, la ANFP, la ANFP, pero la selección chilena es de la Federación de Fútbol de Chile, no de la ANFP. Y el 99% de los jugadores de la Selección salieron del fútbol amateur”.

¿Y qué establecen esos estatutos?

“Que lo que genere la selección chilena tiene que repartirse por partes iguales entre el fútbol profesional y el amateur. Y usted comprenderá que eso es más que el 15%. Pero nunca se ha dado”.

¿Nunca han recibido esa plata?

“Nada, cero”.

¿Y desde cuándo está en vigor el documento?

“Siempre ha estado el estatuto, por eso tuvimos una reunión extensa con la ANFP en la que se acordó que se va a llamar a licitación, porque se está cambiando la estructura contable de la Federación, para que una empresa externa supervise todos los dineros que llegan de Conmebol y de FIFA. Y bajo lo que conversamos, si mañana entra un peso que genera la selección chilena, tiene que entrar a las arcas de la Federación. Y ahí veremos el tema de la repartija. Pero si llegan mil pesos, son quinientos para cada uno. La mitad del excedente. Y también acabo de recibir un balance de la Copa América y la Confederaciones y es primera vez que recibo eso. Así que ahora hay que ver cuánto entra por los sponsors, por la televisión y transparentar todo”.

¿Cuánto dinero ha dejado de percibir la ANFA en todo este tiempo?

“Cuando sepa cuánta plata entró, podré responderle, pero yo creo que su calculadora y la mía se fundirían. Muchos ceros”.

Pero el dinero que no ganaron ya no lo recuperarán…

“Tenemos que esperar a que se resuelva el proceso con las personas que estaban antes en la Federación, porque aquí se abrió una cuenta paralela y como estaban todos coludidos las platas de la Conmebol y de la FIFA no las mandaban a la Federación, las mandaban a una cuenta de la ANFP. Así que no sabemos de cuánta plata estamos hablando”.

¿Y el nuevo directorio no puede facilitarles esos datos?

“Me dijeron que estaban en condiciones de pasar esa información. Pero yo dejé establecido que si me doy cuenta de que no llega alguna plata que generó la selección chilena, lo voy a denunciar al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público. Voy a denunciar a los dirigentes que corresponda si es que no se da esa información. Antes, todos los contratos los firmaba el presidente de la ANFP. Y yo pregunto: ¿Los asesores jurídicos de las empresas, de los canales de televisión, no se daban cuenta de que el logo de la Selección dice Federación de Fútbol de Chile y no ANFP?”

¿Pero en este caso se trata de la misma persona?

“Sí, pero él tiene que firmar como presidente de la Federación. Y lo está haciendo, pero la plata tiene que llegar a la Federación y no al otro lado, como ocurría antiguamente”.

¿A qué se refiere con antiguamente?

“Estoy hablando de Jadue para atrás. De Jadue para atrás las platas de la selección chilena nunca llegaron a la Federación de Fútbol de Chile. Y estoy hablando de sponsors y de contratos de televisión. Nunca”.