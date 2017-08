Hoy comienza la segunda fecha del torneo

Con el partido de esta noche entre la Universidad de Chile y Deportes Temuco, hoy se da el vamos a la segunda jornada del campeonato de transición de la Primera División del fútbol chileno. El partido está pactado para las 20:00 horas en el estadio Nacional Julio Martínez y será el único encuentro a disputarse en jornada de viernes. El resto de la fecha se disputará entre mañana sábado y el domingo próximo.

EL CURI A LA CANCHA

Los hinchas albirrojos de Curicó Unido ahora celebran que todos los partidos del Curi serán transmitidos en directo por el CDF, canal del fútbol, pues en Primera División se transmiten todos los duelos, no así en la Primera B donde semana a semana, solo un encuentro va con transmisión en directo. Mañana sábado al mediodía abrirán los juegos sabatinos en Primera División Palestino y Curicó Unido, encuentro programado para el mediodía en el Estadio Municipal de La Cisterna. Posteriormente, a las 15:30 horas se verán las caras en el Ester Roa de Concepción, la U. de Conce recibe la visita de Wanderers de Valparaíso, desde las 18:00 horas en Santa Laura se medirán Unión Española vs Universidad Católica y cerrarán la jornada sabatina a contar de las 20:30 horas en el Sausalito de Viña del Mar, Everton vs San Luis.



FÚTBOL DE DOMINGO

Para el domingo en tanto, han quedado programados 3 juegos en el marco de esta segunda fecha del campeonato de transición de la Primera División. A las 12:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua medirán fuerzas dos equipos que a media semana dieron vuelta sus llaves en contra en Copa Chile, O’Higgins vs Colo Colo. También el domingo desde las 15:30 horas jugarán en el CAP, Huachipato vs Audax Italiano, cerrando la segunda fecha, a contar de las 18:00 horas, Antofagasta vs Iquique en el Calvo y Bascuñán en el norte chileno.