Ganando o empatando el Curi sigue en Primera

CURICÓ. Curicó Unido, Palestino y Santiago Wanderers definirán el próximo domingo al equipo que jugará la liguilla de promoción por la permanencia en Primera División. Los curicanos tienen un promedio de 1,07 producto de 15 puntos en 14 partidos jugados, mientras Palestino fue goleado por Católica suma 1,06 por 47 puntos en 44 juegos disputados y Wanderers con su empate frente a Temuco llegó a 1,02 por sus 45 puntos en 44 partidos.

Decisiva será la próxima y última fecha del campeonato donde Curicó Unido recibe a O’Higgins en el estadio La Granja, mientras Palestino y Wanderers juegan entre sí en Santiago.

LA FÓRMULA CURICANA

Los albirrojos de Luis Marcoleta estarán mirando de reojo el juego entre sus rivales directos: Palestino y Santiago Wanderers. Si los curicanos logran vencer a O’Higgins, independiente de lo que pase en Santiago, el Curi asegura la permanencia en Primera.

Ahora bien, un empate también les favorece a los curicanos, pues llegarían a 1,067 promedio y en el otro encuentro, si gana Palestino, Wanderers queda con promedio 1,00; si ganan los porteños es la escuadra árabe la que quedaría bajo Curicó con un 1,04 o si empatan, Wanderers registraría 1,02, es decir, el empate curicano también le asegura la permanencia en Primera División el 2018.

Donde las chances son complicadas para Curicó Unido es en caso de perder, pues una derrota curicana bajaría el promedio a 1,00 por 15 puntos en 15 juegos disputados, mismo promedio de 1,00 que podría darse con los porteños de Valparaíso si Palestino vence, aunque Wanderers tiene una diferencia de gol de menos 1, frente al Curi que registra menos 4, por lo que los curicanos para asegurar permanencia en caso de derrota debiesen perder por una mínima diferencia y esperar que Palestino golee a Wanderers.

Resumiendo, Curicó Unido ganando o empatando este domingo ante O’Higgins asegura permanencia, en tanto que una derrota casi lo condena a jugar la liguilla de promoción.

PROGRAMACIÓN

La ANFP aún no confirma el estadio donde se jugará el duelo entre Palestino y Santiago Wanderers. ‘Por confirmar’ señala hasta el cierre de esta edición el sitio web del ente rector del fútbol chileno, que ya confirmó los horarios de esta definición por la permanencia. A las 17:00 horas del próximo domingo es la cita para Curicó Unido vs O’Higgins y Palestino vs Wanderers.

La definición del título a su vez, será el sábado a contar de las 17:30 horas con los juegos entre Huachipato vs Colo Colo en el Ester Roa, Unión Española vs Everton en Santa Laura y Universidad de Chile vs Iquique en el estadio Nacional.