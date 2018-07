Gana sobre la hora y con un hombre menos

Pie derecho. Los albirrojos celebraron el gol del triunfo al minuto 92. Anotó Mauro Quiroga, quien tuvo un dulce regreso a las canchas, mientras que el volante Sebastián Zúñiga lamentó la amargura de una nueva expulsión.

Tarde soleada pero helada sobre el principal estadio curicano. Fecha 16 de la Primera División del fútbol chileno y el regreso del torneo para ambas escuadras. El local dirigido por Jaime Vera mandó a la cancha a Santelices, Opazo, D. Díaz, Franco, K. Lara, Bechtholdt, Cortés (Quiroga), Zúñiga (TR), Blanco (Espinosa), Gauna (C. Díaz) y Vargas. La visita en tanto, del trasandino Diego Osella formó con I. González, R. González, Robles, Pereyra, Rojas, Leal, Moya, Mansilla (I. Lara), Bravo (Rivas), Rodríguez (Escobar) y Caballero. Mil 978 personas cancelaron su entrada. Arbitraje de Carlos Ulloa.

SOLO CURICÓ

Primeros minutos de fuerzas parejas sobre el pasto de La Granja. Como en un tablero de ajedrez, ambas escuadras intentaron imponer su juego, encontrando oposición férrea de su rival, lo que se manifestó en un inicio de partido sin ocasiones de gol en ambos arcos en los primeros 15 minutos de juego. Las piezas se movían, pero cada ataque se desvanecía en tres cuartos de cancha antes de entrar en cada área. Al minuto 15 llegó la primera a fondo con habilitación profunda de Martín Cortés, quien encuentra picando a Sebastián Zúñiga por la franja diestra rompiendo la línea de fuera de juego, el volante curicano no puede conectar de buena forma un sombrerito que pasa sobre el portero Ignacio González y la pelota que caprichosamente termina estrellándose por fuera del ángulo superior izquierdo del arco visitante. Primera a fondo del Curi y casi clava la primera estocada en un partido que seguía siendo muy táctico y con ambas escuadras muy aplicadas. Mientras los quillotanos demoraban cada acción donde podían ganar segundos, en Curicó el inicio de la jugada quedaba en varias ocasiones en los pies de Díaz, Franco o Bechtholdt, quienes no lograban armar de buena forma, en tanto Cortés y Blanco por instantes no podían controlar un resbaladizo balón. A los 35’ desde fuera del área Blanco intentó con un tirito suave y sin problemas para que embolsara González. Dos minutos después, desde la derecha, Opazo saca un centro con lienza a la cabeza de Gauna que a la entrada de área chica gana en las alturas y clava un testazo que exige abajo al portero canario en la segunda clara ocasión de los curicanos. Sobre el final, un tiro libre elevado de Zúñiga y otro de Blanco, cerraron una primera fracción con más ímpetu ofensivo curicano, aunque con el marcador en cero. Santelices fue un mero espectador con una visita que no se generó ninguna ocasión ni aproximación de gol en la primera mitad.

OPAZO Y GOL

En el segundo tiempo, al minuto 5 Gabriel Vargas cabecea en solitario frente al arco un nuevo centro de Opazo y la pelota que se va desviada. Jaime Vera mueve las piezas y ordena la salida del capitán Martín Cortés y en su lugar ingresa volviendo a las canchas después de una lesión, el espigado centro atacante, Mauro Quiroga, quien al minuto de ingresar gana un cabezazo que contiene el ‘Nacho’ González. El Curi seguía llegando, pero esta segunda mitad parecía complicarse enormemente cuando al minuto 18 del complemento Sebastián Zúñiga se va expulsado por fuerte entrada en contra de Mauro Caballero. Curicó Unido queda con un hombre menos y pese a ello, seguía siendo el único que se aproximaba a arco rival. A los 31’ un tiro libre de Gauna se va elevado, en tanto que a los 36’ Gabriel Vargas controla, gira y remata a gol, aunque el portero González tapó el remate con su rostro. El partido pudo escribir otra historia a los 41’ cuando tras error de Franco, Moya queda mano a mano frente a Santelices y su remate es detenido con las piernas por el arquero curicano. El empate era lo mínimo para un Curicó Unido que fue más en la cancha frente a un timorato y poco atrevido San Luis de Quillota. Cuando se jugaban los descuentos, ya el segundo minuto de adición, el mejor jugador de la cancha, el lateral curicano Yerson Opazo, tras un saque de costado pelea una pelota que parecía perdida, hasta ganar el balón y sacar otro centro medido a la cabeza de Mauro Quiroga quien conecta con su parietal izquierdo para colocar la pelota abajo, a la derecha de González, que nada puede hacer para evitar el gol curicano y la explosión generalizada en La Granja. 1 a 0 sobre la hora, con un hombre menos y con merecimientos para más. El Curi gana, escala a 17 puntos trepando en la tabla y se alista para el próximo domingo visitar a Colo Colo en el estadio Monumental.