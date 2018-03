Freddy Palma es el nuevo Presidente de Curicó Unido

Estatutos. El club curicano ve partir a su presidente de los años recientes y asume quien fuera vicepresidente por casi 6 años, Freddy Palma. “Vamos a hacer una asamblea de socios para ratificar el cambio y para programar las nuevas elecciones de directorio” señaló Palma, quien confirmó que quiere seguir al mando del club. No se descarta que en las elecciones 2018 del Curi, sean hasta tres las listas en carrera.

CURICÓ. El lunes de esta semana, el Presidente electo, Sebastián Piñera, anunció a sus intendentes regionales, y en el Maule, fue designado el presidente de CDP Curicó Unido, Pablo Milad, quien junto a todo el Gobierno tomará el mando el próximo 11 de marzo.

Es por ello, que en el club curicano inmediatamente se anunció públicamente la renuncia de Milad al cargo de presidente de la corporación deportiva, asumiendo tal labor el vicepresidente que ya suma seis años de experiencia en este cargo (los dos ciclos que ha liderado Milad en el club), el fiel hincha y empresario curicano Freddy Palma.

LA VOZ DEL NUEVO MANDAMÁS

Freddy Palma es de perfil bajo, nunca protagónico, y recientemente ha debido enfrentar una serie de micrófonos, cámaras y flashes. Siempre recuerda sus viajes como hincha siguiendo a Curicó Unido junto al bus de la señora Edith Veliz, y en los años recientes, apoyó al club bajo el alero de Milad.

“Así es, ya soy el presidente de Curicó Unido”, comienza reconociendo Freddy Palma, quien tuvo que liderar su primera reunión de directorio la noche del pasado martes.

“Vamos a hacer una asamblea de socios para ratificar el cambio de presidente y programar las nuevas elecciones de directorio cuánto antes, porque los socios son los que toman las decisiones importantes en el club” reconoce, y agrega que “trataremos de hacer las elecciones cuánto antes, y quien sea el presidente, esperamos que lo pueda hacer de la mejor manera; nuestro objetivo es consolidar al club en primera división y tratar de mantener la confianza del hincha y de los empresarios para que nos sigan apoyando”, apunta señalando a las nuevas elecciones de directorio de Curicó Unido que han estado programadas para este 2018 y donde se buscará al nuevo presidente y al grupo de trabajo que guiará los destinos del club por los próximos 3 años.

ESTA VEZ NO HABRÍA LISTA ÚNICA

Pese a que aún es anticipado y no se ha confirmado alguna candidatura de manera oficial, ya existen nombres que se rumorean presentarán su lista de socios para postular al directorio de Curicó Unido para el ciclo 2019-2021.

Entre estos nombres están Julio Ode, ex presidente del club y Cristian Ramos, gerente de la marca Onefit, que actualmente viste a los albirrojos. Ambos son socios de la institución y podrían presentar sus listas de cara al nuevo proyecto institucional de Curicó Unido, el cual estará marcado por los más de 3 millones de dólares que llegarán al club producto de la negociación televisiva de la ANFP.

Al respecto, sí comandará una lista en las elecciones el actual presidente del club, Freddy Palma, quien señaló: “En el directorio actual, el resto de los compañeros tienen la idea de poder seguir y les dije que no había problema, que podíamos liderar un proyecto, que sea la continuidad de este trabajo junto a Pablo Milad, mejorando algunas cosas y trabajando para lograr lo que no alcanzamos en este directorio”, apuntó Palma, no descartándose que podrían ser hasta tres las listas presentes en las próximas elecciones de Curicó Unido, un cambio radical, respecto a las elecciones pasadas, donde la lista de Milad fue reelecta por otro período sin contendores al frente.

El partido de las elecciones de directorio en Curicó Unido, aún está en fase de calentamiento, ya se verá quienes ingresarán a la cancha.