“Es una derrota durísima, el inicio fue fenomenal”

Autocrítica. Hace poco ante Unión Española el Curi festejó remontar un 1 a 4para igualar 4 a 4, esta vez los curicanos lamentaron la remontada del rival y sufrieron un golpe anímico del cual deben levantarse. “También tiene mucho que decir el cometido del árbitro” señaló además Luis Marcoleta, quien no tendrá frente a O’Higgins a los expulsados Sebastián Zúñiga y Diego Díaz.

CURICÓ. Las remontadas épicas en el fútbol existen y ejemplo de ello es lo que sucedió la noche del pasado sábado en La Granja, donde esta vez Curicó Unido fue el que lamentó no aguantar una significativa ventaja, mientras su rival de turno, Deportes Antofagasta, celebró con todo el dar vuelta el marcador, remando desde atrás hasta ganar el partido. 3 a 0 estaba a favor el marcador para Curicó Unido, que terminó perdiendo de manera impensada por 4 goles contra 3. Guerra de goles en un emocionante partido que no olvidarán ni curicanos ni menos antofagastinos, tal como el reciente 4 a 4 entre Curicó Unido vs Unión Española, donde los albirrojos perdían 4 a 1 y en los minutos finales lo logran igualar rescatando una igualdad, o bien retrocediendo a la temporada 2005 donde nuevamente en el estadio La Granja se genera una remontada épica. Primer tiempo y el Curi que caía por 3 a 0 ante Linares, sin embargo, en el segundo tiempo, los pupilos de ese entonces de Jaime Nova, logran revertir el marcador para ganarlo 4 a 3 ante la euforia de los hinchas curicanos que aquella vez festejaron y que hoy deben morder el sabor de estar en la vereda contraria.

PERJUDICADOS

“Es una derrota durísima, nuestro inicio fue fenomenal, estábamos jugando un gran partido, a gran nivel, después lamentablemente cometimos un error, nos descuentan y luego cometemos otro tremendo error al hacerse expulsar un jugador, tuvimos que modificar, meter un hombre de quite y ellos se vinieron con todo arriba y no tuvimos la capacidad de aguatar, pero también tiene mucho que decir el cometido del árbitro que en su actuación deja mucho que desear y nos vemos perjudicados nuevamente” analizó el técnico curicano Luis Marcoleta, quien deberá sacudir a su plantel de este golpe anímico y al mentón que significó el no aguantar una clara y contundente ventaja de 3 a 0. Los albirrojos deben enfocarse ahora en nuevos importantes desafíos frente a O’Higgins y Colo Colo, esperando las sanciones para dos de sus piezas más destacadas del funcionamiento reciente, pues mañana en el tribunal de disciplina de la ANFP se conocerán las sanciones de uno o dos partidos de suspensión para los expulsados Sebastián Zúñiga y Diego Díaz. “Es algo que tenemos que revisar, ya son muchos los expulsados que llevamos y no puede ser, hay expulsiones que son irresponsables y no pueden volver a suceder” agregó el técnico curicano haciendo alusión a los cinco expulsados que suma en las nueve fechas jugadas este 2018 por un Curicó Unido que nuevamente no aprovecha su buen momento, termina lamentando cero puntos en el bolsillo y otra vez se siente perjudicado por las actuaciones referiles.