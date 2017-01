“Es dificil ser deportista en Chile”

Tras agotadoras y largas jornadas, con mal clima incluido, el chileno finalizó en el segundo lugar de las Quads del Dakar 2017.

Luego de finalizar la maratónica competencia en la serie Quads, Ignacio Casale se explayó sobre el rumbo de su carrera deportiva, el cual aún no está claro: “En este minuto estoy en quads y llevo ocho años de Dakar. No sé si me proyecto muchos años más, tengo que pensarlo porque el ser deportista en Chile es muy difícil. Ya tengo 29 años, tengo otros sueños, tengo ganas de tener una familia, quiero proyectarme a futuro y quizás tengo que pensar muy bien si quiero seguir en esto tan sacrificado y si quiero seguir con este ritmo tan acelerado”

El piloto nacional admitió que este resultado se debió, en buena forma, a un cambio en la mentalidad para afrontar una competencia como el Dakar: “Este año cambié mucho mi mentalidad. El último golpe que tuve en septiembre entrenando en Concón me hizo despertar. Estuve a 60 centímetros de casi morir, porque le pegué a un poste a 110 kilómetros por hora y por suerte no le pegué yo, sino que la moto. Eso me hizo cambiar. Pensé en retirarme o subirme a la moto con una actitud diferente. He madurado mucho y este Dakar lo tomé con una madurez realmente muy distinta a otros años. Antes me mandaba puros ‘condoros’, andaba a fondo todas las etapas, destrozaba la moto, me destrozaba el cuerpo, ahora hice las cosas con calma y eso me ayudó mucho a conseguir este resultado”.