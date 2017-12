El título y la permanencia se definen en la última fecha

Dignos. El partido estaba igualado 1 a 1 en la fracción inicial, pero 2 goles de cabeza tras tiros de esquina en los primeros 5 minutos del segundo tiempo marcaron la diferencia en el Monumental. Con los triunfos de la U. de Chile y la Unión Española, el título se define en la última fecha, tal como la permanencia del Curi en primera, donde los albirrojos deben ganar a O’Higgins en La Granja y ya juegan con la calculadora.

SANTIAGO. Partido jugado bajo cielos despejados sobre la comuna de Macul en la Región Metropolitana. Sobre 40 mil personas en el estadio Monumental y no menos de mil quinientos curicanos tras el arco sur. Colo Colo necesitaba el triunfo para seguir peleando el campeonato, mientras el Curi con un triunfo aseguraba la permanencia en Primera el 2018.

El local, dirigido por Pablo Guede saltó a la cancha con Orión, Zaldivia, Barroso, Campos, Opazo, Valdés (Araya), Baeza, Suazo, Valdivia, Paredes (Morales) y Rivero (Orellana).

El Curicó Unido de Luis Marcoleta, lo hizo en tanto con Deschamps, Silva, Bechtholdt (JL Silva), Godoy, R. Rebolledo (Rivera), Cortés, Zúñiga, N. Rebolledo, Gauna (Vargas), Tello y Ábalos.

IGUALADOS

Entretenida primera fracción sobre el pasto del Monumental. Al minuto 3 una pelota larga encuentra a Paredes quien centra ahogado por la línea de fondo y el balón que se pasea por el área chica sin que nadie aparezca para empujarla en la primera de los albos.

Sin embargo, Curicó Unido no buscaba estancarse en la última línea y al minuto 8 avisa en el arco local con un remate de media distancia de Zúñiga que por poco no se clava en el ángulo superior derecho del portero Orión que volaba, pero no llegaba. Colo Colo responde con una habilitación de gol de Valdivia para un Rivero que enfrenta mano a mano a Deschamps, remata a colocar de derecha y su tiro que se va desviado rozando el poste izquierdo curicano.

El juego era entretenido y parecía que se rompía el cero en cualquier momento. Curicó mostraba atrevimiento a los 16’ con nuevo remate frontal de Zúñiga, quien exige gastando los guantes de Orión en tanto que dos minutos después, tras centro atrás del capitán Cortés que ganó línea de fondo por la izquierda, Raimundo Rebolledo enciende nuevamente alarmas en arco colocolino con derechazo ancho.

El Curi jugaba de igual a igual y por momentos se mostraba más aplicado y atrevido que los albos, salvo cuando la jugada la iniciaba Jorge Valdivia, quien mostraba estar iluminado en el pase profundo. Minuto 25 y Gauna prueba ahora desde fuera del área y a los 27’ Paredes responde exigiendo abajo a Deschamps.

El partido se jugaba cerca de un área y otra, y a los 34’ el marcador se rompe con nueva gran habilitación profunda y milimétrica de Valdivia quien otra vez busca a Rivero y lo deja mano a mano con Deschamps. Esta vez el atacante uruguayo de Colo Colo no falla y con remate cruzado bate la resistencia curicana y decreta el 1 a 0 a favor del local. Curicó se desdibuja con el tanto y desaparece del encuentro.

Ello hasta el minuto 42 cuando Alfredo Ábalos recibe dentro del área, controla el balón, gira y define rematando abajo, a la izquierda de Orión que no puede evitar el gol curicano. Merecido 1 a 1 al cierre de la primera fracción.

DE CAMARÍN

Dos tiros de esquina y dos cabezazos en los primeros 5 minutos del segundo marcaron la diferencia y cerraron el partido. A los 48’ Valdés remata desde fuera del área y cuando el balón se colaba en el ángulo, Deschamps logra enviar al corner.

Tras el tiro de esquina, el trasandino Zaldivia anticipa a todos en el primer palo arremetiendo y desviando el balón de cabeza para hacer explotar el Monumental festejando el 2 a 1. La emoción seguiría hilada pues dos minutos después, tras nuevo tiro de esquina y con Deschamps desacomodado, la pelota cae llovida cerca del punto penal donde gana en las alturas el goleador Paredes para clavar un cabezazo junto al travesaño que nuevamente bate la resistencia del arquero albirrojo, decretando un tempranero 3 a 1 al minuto 5 del complemento. Curicó siente el batatazo y el partido se tiñe de blanco.

Lo tiene Opazo y luego Paredes, quienes gastan los guantes de Deschamps, mientras Curicó Unido no apuntaba una jugada de gol en el segundo tiempo. Recién a los 27’ Rebolledo exige tibiamente a Orión y el equipo que comienza a ganar confianza aunque sin frutos de gol.

Desde al menos 30 metros al minuto 36, Alfredo Ábalos saca un zapatazo potente al ángulo superior izquierdo de Orión que nada puede hacer, encendiendo la esperanza de sumar marcando con un golazo el 3 a 2.

Los de Marcoleta despertaron sobre el final del partido y el local se metió en arco propio e hizo todo para aguantar la ventaja mínima, reteniendo el balón en la zona de esquina y realizando dos cambios en los descuentos.

No le alcanzó a los curicanos, quienes tuvieron su última chance en un zurdazo a colocar del ingresado JL Silva, aunque Orión esta vez evitó el grito curicano. 3 a 2 final a favor de los albos y Curicó Unido que deberá buscar la permanencia en el partido final del Transición.

DEFINICIÓN

Con este resultado, Curicó Unido llega a un promedio de 1,07 producto de 15 puntos en 14 partidos jugados. Palestino, que esta noche visita a la Católica suma 1,09, mientras Wanderers (que hoy también enfrenta a Temuco) registra un promedio de 1,02. Todo se definirá en la última fecha donde Curicó Unido recibe a O’Higgins en jornada dominical, mientras Pales-tino y Wanderers chocarán en La Cisterna.

El último en esta tabla de promedios jugará ante La Calera o Arica por el cupo en primera el 2018. En la parte alta del Transición en tanto, Colo Colo llegó a 30 puntos, la Unión Española suma 28 y la U. de Chile alcanzó 27.

El título se definirá también en la jornada final donde jugarán Huachipato vs Colo Colo, U. Española vs Everton y U. de Chile vs Iquique.