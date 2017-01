El sábado Curicó Unido visita a Deportes Valdivia

Oficial. El campeonato del ascenso vuelve a jugarse tras un mes de receso. El líder del torneo, Curicó Unido, visitará al penúltimo en la tabla, Deportes Valdivia, en juego programado para las 17:00 horas de este sábado 14 de enero. El mismo sábado se jugarán otros 5 partidos de la B. Vuelve el fútbol oficial del ascenso chileno.

CURICÓ. Tras la actuación curicana en el cuadrangular de verano con motivo de la celebración de los 60 años del club Colchagua, Curicó Unido comienza a enfocarse en el juego del próximo sábado frente a Deportes Valdivia, en el reinicio de la competencia oficial del torneo del ascenso de la Primera B. El juego ha sido programado para este sábado 14 de enero a contar de las 17:00 horas en el Estadio Parque Municipal, abriendo la segunda rueda de la B.

UNO CONTRA UNO

En total serán 15 fechas para cada equipo y 14 partidos por jugar (en una fecha cada equipo tendrá jornada libre). 42 puntos en disputa en una segunda rueda que finaliza el 30 de abril y donde se sabrá qué único equipo es el que logra el ascenso a la Primera División del fútbol chileno. A la fecha, ya transcurrida la primera rueda, Curicó Unido es puntero y líder indiscutido con 34 puntos en los primeros 14 partidos, logrando 10 triunfos y 4 empates. Aún no sabe lo que es perder el equipo de Marcoleta, y tal como dicen sus jugadores, “todos querrán bajar y ganarle al puntero”. Valdivia en tanto, que en la ronda de ida, robó un empate jugando en La Granja, se ubica en la posición 14 con tan sólo 11 puntos. Penúltima posición para los valdivianos producto de sólo 2 triunfos, 5 empates y 7 derrotas, logrando un escaso 26% de rendimiento, que ha significado el arribo a fines de la rueda pasada de un nuevo técnico: el trasandino Germán Cavalieri, quien dirigirá ante el Curi su 5to partido en la banca del ‘torreón’. En juego de preparación, los valdivianos vencieron a Osorno por 3 goles contra 1, y ahora esperan la tarde de este sábado al sólido Curicó Unido.

LA FECHA

El fin de semana venidero, Deportes Valdivia vs Curicó Unido abrirán la primera jornada de la segunda rueda y décimo sexta fecha del campeonato del ascenso 2016/2017. Valdivianos y curicanos jugarán este sábado a contar de las 17:00 horas en el Estadio Parque Municipal, mientras que el mismo sábado se verán las caras Santiago Morning vs San Marcos de Arica, Puerto Montt vs Ñublense, Iberia vs Cobreloa, Unión La Calera vs Deportes Copiapó y Rangers vs Coquimbo Unido (20:00 horas en el Fiscal de Talca). El domingo en tanto, jugarán Magallanes vs Unión San Felipe, quedando libre inmediatamente en esta fecha, Deportes La Serena.