“El Puma” Rodríguez se quedó con la Vuelta Ciclista a Chiloé

Deportista de Coyhaique. Ganó la categoría todo competidor de la competencia pedalera en la que participaron cerca de 120 corredores.

CHILOÉ. Una mañana lluviosa recibió ayer a los ciclistas que se sumaron a la última jornada y quinta etapa, en Castro, de la segunda versión de la Vuelta a Chiloé que se desarrolló desde el miércoles en tramos de seis comunas chilotas: Quellón, Puqueldón, Queilén, Quinchao, Curaco de Vélez y Castro.

Fueron casi 300 kilómetros de carrera, por rutas sinuosas y con zonas de curvas muy complicadas que llevaron a que los pedaleros debieran extremar esfuerzos desde el día 22 del presente cuando largó la prueba en Quellón.

QUINTA ETAPA

Pasadas las 9 horas largó la competencia en la Iglesia San Francisco de Castro (Patrimonio de la Humanidad), prueba con un circuito urbano que no fue con tiempo cronometrado para los pedaleros, sino que se corrieron ocho vueltas al circuito el que duró 1 hora y 15 minutos.

Pese a que no cruzó la prueba en el primer lugar en esta jornada, sino que fue Cristian Ojeda, del Team El Constructor; José Luis “Puma” Rodríguez fue el campeón de la general en la categoría todo competidor, por lo que deja en claro su condición de campeón panamericano.

CURICANO

El conocido “Rey Marco” también logró podio junto al sanfernandino Antonio “Chule” Cabrera.

REACCIONES

“Quiero agradecer a las personas que me apoyaron en esta vuelta y que apoyaron esta competencia que fue muy dura y bien organizada, por lo que me voy con una muy buena impresión de esta. Ahora se me viene la competencia nacional que será en dos semanas más y el Panamericano adulto de República Dominicana en mayo próximo y también el mundial de Noruega donde quiero estar entre los 15 mejores”, sostuvo.

El patagón dijo que su meta más grande es ir a competir a los Juegos Olímpicos de Tokio-Japón el 2020. “Quiero ir a romper marcas; sin embargo, mi sueño es una medalla olímpica que espero conseguir eso si en ocho años más”, indicó.