Muestra. Hay quienes le regalarían al Curi el ascenso a la Primera División, otros obsequiarían tranquilidad financiera, mientras algunos sentimentales apelan al amor verdadero. Consultamos en el concurrido centro de la ciudad de Curicó, cuál sería el mejor regalo para Curicó Unido en estas fiestas de fin de año.

CURICÓ. No hay duda de que el mejor regalo para Curicó Unido puede ser el ascenso que signifique su regreso al fútbol grande de la Primera División chilena. Sin embargo, hay quienes prefieren regalos más tranquilizadores como inyecciones de recursos que permitan deambular en aguas financieras más tranquilas o una mayor presencia de público en las gradas de La Granja que supere el pobre promedio de 2 mil personas, bastante distante de los 5 o 6 mil de temporadas pasadas, como si todo tiempo pasado hubiese sido mejor.

¿QUÉ LE REGALARÍAS A CURICÓ UNIDO?

Consultamos en la calle a reconocidos hinchas y a quienes se demostraban seguidores con camiseta puesta, respecto a cuál sería el mejor regalo para el club de la banda sangre. “El ascenso a la Primera División” fue la primera e inmediata respuesta, frase que se haría reiterativa con el pasar de los minutos en esta experiencia céntrica en la ciudad. “Le regalaría salud económica” señaló el curicano Marcelo Córdoba, hincha que asiste a los partidos de La Granja y que desde la campaña de Tercera Divi-sión que no acompaña al equipo fuera de la ciudad. “Da lo mismo la división donde se juegue, pero no da lo mismo tener la casa desordenada financieramente o ser un club solvente” agregó Córdoba; mientras Julio Rodríguez en plena Plaza de Armas señaló que “mi mejor regalo sería amor, amor verdadero, ese que está en las buenas y en las malas, a mí me molesta cuando en la cancha no salen las cosas y hay gente que empieza a gritarles improperios a los jugadores, esos que se queden en la casa mejor” señaló el apasionado albirrojo de 55 años de edad que vive en el sector El Boldo. A su vez, alguien manifestó regalaría “el Estadio La Granja terminado de manera completa” y otros señalaron que podrían obsequiar “un ‘10’ de calidad” o “precios de las entradas más baratas”.

DÍA DEL HINCHA CURICANO

Los hinchas del Curi andan por todas las calles de la ciudad, exhiben sus camisetas y son fervientes seguidores del club. Ejemplo de ellos, es la agrupación Marginales que se alista para festejar su particular fiesta que ya suma varios años de ejecución. Se trata de la celebración del ‘Día del Hincha del Curi’, actividad que se lleva a cabo en el escenario de la Alameda Manso de Velasco y que se celebra cada 29 de diciembre, en conmemoración del ascenso curicano a la Primera B el 2005. “Estamos preparando la fiesta, tenemos videos, banderas, instrumentos musicales y toda la fiesta que acostumbra la gloriosa banda” señaló Vincente Muñoz, uno de los líderes de la hinchada curicana.