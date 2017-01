El Curi jugará nuevo amistoso ante Colo Colo

Preparación. Tras la suspensión del juego ante Rangers, Curicó Unido movió los hilos y pactó juegos amistosos ante Colo Colo y Santa Cruz. En Santiago, Pablo Guede parece estar fascinado con el equipo de Marcoleta e invitó a los curicanos nuevamente mañana al Monumental. Amistosos de cara a la próxima estación oficial que será Iberia la próxima semana en Los Ángeles.

CURICÓ. La cancha del municipal de Los Ángeles será la próxima estación a la que arribe el equipo de Marcoleta. Los pupilos del experimentado DT mantienen una bronca interna luego de los dos empates consecutivos en el arranque de la segunda rueda del torneo, y tras la suspensión del clásico ante Rangers, el enfoque principal está en el choque frente a Iberia la próxima semana en la región del Biobío, siempre cuando las condiciones ambientales lo permitan y el juego sea autorizado por la gobernación angelina.

AMISTOSOS

Aprovechando la pausa por la suspensión del juego ante Rangers, Curicó Unido enfrentó anoche a Unión Santa Cruz en el estadio La Granja y visitó a Colo Colo a mediados de esta semana en el estadio Monumental (triunfo del Curi por 1 a 0 con gol de Javier Horacio Elizondo). Los colocolinos liderados por el técnico trasandino Pablo Guede, que aplauden y están maravillados por el fútbol curicano, han invitado por 5ta vez en el tiempo reciente, a la escuadra de Marcoleta a jugar a puertas cerradas en la cancha principal del Monumental. Este nuevo choque entre albos y curicanos será mañana a las 10:00 horas en Pedreros, escenario donde Colo Colo buscará avanzar de ronda en la copa libertadores frente a los brasileros de Botafogo. “Es importante medirse en juegos amistosos frente a equipos de la categoría de Colo Colo” señalaron desde el cuerpo técnico de Curicó Unido.

FECHA SUSPENDIDA

Inicialmente el juego entre Rangers y Curicó Unido era el único juego suspendido en el marco de la tercera fecha de la segunda rueda del campeonato del ascenso. Sin embargo, la ANFP tomó la decisión de suspender toda la fecha y es así como en ninguna cancha del país habrá fútbol del ascenso ni en Primera B ni en segunda división. Además de Rangers vs Curicó Unido, fueron suspendidos: San Felipe vs San Marcos de Arica, La Serena vs Cobreloa, Puerto Montt vs Coquimbo Unido, Valdivia vs Magallanes, Unión Calera vs Ñublense y Santiago Morning vs Copiapó.