El Curi juega hoy la final en San Fernando

Por la copa. Desde las 19:00 horas ante el local, Curicó Unido buscará sumar una nueva copa a sus vitrinas cuando juegue la final de la Copa Greenvic. El técnico albirrojo Luis Marcoleta en la goleada frente a Rangers reservó a hombres importantes de su plantilla, que seguramente hoy estarán en cancha. Los curicanos en todo caso, se enfocan en Deportes Valdivia.

CURICÓ. Curicó Unido demostrando nuevamente autoridad, se instaló en la final de la copa aniversario 60 del Club de Deportes Colchagua, y será ante los mismos locales, contra quien jugará la final de este cuadrangular de verano. A las 19:00 horas, es la cita hoy en el Estadio Municipal de San Fer-nando, en un encuentro donde el técnico Luis Marcoleta seguramente cambiará de nombres y seguirá ganando fútbol de cara al reinicio del torneo de la Primera B el próximo sábado en Valdivia. 5 a 2 ganaron en su debut los curicanos a Rangers, instalándose en esta final frente a un Colchagua que venció sobre la hora por la cuenta mínima a Santa Cruz. Justamente de preliminar esta tarde, se enfrentarán por el tercer lugar, ranguerinos y santacruzanos. . Curicó Unido demostrando nuevamente autoridad, se instaló en la final de la copa aniversario 60 del Club de Deportes Colchagua, y será ante los mismos locales, contra quien jugará la final de este cuadrangular de verano. A las 19:00 horas, es la cita hoy en el Estadio Municipal de San Fer-nando, en un encuentro donde el técnico Luis Marcoleta seguramente cambiará de nombres y seguirá ganando fútbol de cara al reinicio del torneo de la Primera B el próximo sábado en Valdivia. 5 a 2 ganaron en su debut los curicanos a Rangers, instalándose en esta final frente a un Colchagua que venció sobre la hora por la cuenta mínima a Santa Cruz. Justamente de preliminar esta tarde, se enfrentarán por el tercer lugar, ranguerinos y santacruzanos.

ECOS DEL TRIUNFO ANTE RANGERS

No jugaron el arquero Luis Santelices, el capitán Martín Cortés, el goleador Leonardo Olivera ni el mejor jugador de la Primera B para la Revista El Gráfico, Alfredo Ábalos. Tampoco lo hizo Nelson Rebolledo, ni René Bugueño o el paraguayo Rodrigo Riquelme, ni el reciente arribado, ex capitán de San Felipe, el volante Sebastián Zúñiga. El técnico Luis Marcoleta prueba fórmulas en este cuadrangular de San Fernando y esta tarde, seguramente variará nombres respecto al equipo que goleó por 5 a 2 a Rangers, considerando que lo verdaderamente importante, se juega el próximo sábado 14 de enero ante Valdivia en la Región de Los Ríos. Ya son más de 2 años que Rangers no logra vencer al Curi, y el pasado viernes, se repitió la dosis con celebración curicana, en un encuentro donde los albirrojos comenzaron perdiendo tras cabezazo de Nino Rojas. Pitó Fernando Véjar y entre la cuaterna arbitral, destacó la asistente número dos, Loreto Toloza, ante la atenta mirada del cerca de millar de espectadores.

LO DAN VUELTA

Curicó Unido perdía 1 a 0 y lo dio vuelta en 10 minutos marcando 3 goles. Primero Gary Tello, después de un centro del refuerzo Josepablo Monrel, tras excelente desborde y pase atrás. Luego vendrían los claros penales a favor de los curicanos. Anotaron Gary Tello y Eric Godoy, en los primeros dos penales de tres que hubo en el Jorge Silva. El Curi ganaba 3 a 1 y en el complemento, Miguel Ángel Orellana puso un mínimo grado de incertidumbre para el 3 a 2. Sin embargo, tras cartón, post ingreso del goleador Javier Elizondo, de penal y luego definiendo efectivamente, el ‘9’ trasandino de Curicó Unido decretó el definitivo 5 a 2 que tiene a Curicó Unido instalado para jugar hoy, la gran final de esta copa en San Fernando.