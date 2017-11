El Curi gana y está cada vez más cerca de la permanencia

Intensos. Con gol de Eric Godoy, Curicó Unido volvió a festejar en el torneo de Transición en la reapertura de la remozada

tribuna Andes de La Granja. Vibrante encuentro donde el Curi logra sumar de a tres y mete presión a Wanderers para escapar de la promoción y asegurar la permanencia en Primera división. En la próxima fecha, la penúltima, Curicó Unido visitará el estadio Monumental para enfrentar a Colo Colo.

CURICÓ.- Partido jugado en una cálida noche sobre el impecable pasto de La Granja ante unas 4 mil personas en la reapertura de la remozada tribuna oriente. A falta de tres fechas para el final del campeonato, el Curi buscaba imperiosamente la victoria para escapar de la zona de promoción, mientras Huachipato se jugaba sus cartas buscando tener chances de meterse en una copa internacional. Luis Marcoleta mandó a la cancha a Jorge Deschamps, Raimundo Rebolledo, Eric Godoy, Franco Bechtholdt, Nelson Rebolledo, Martín Cortés, Sebastián Zúñiga, José Luis Silva, Gary Tello, Alfredo Ábalos y Nicolás Gauna. Huachipato en tanto, alineó a Carlos Lampe, José Bizama, Omar Merlo, Valber Huerta, Claudio Jopia, Jimmy Martínez, Claudio Sepúlveda, César Valenzuela, Sergio Bareiro, Yefferson Soteldo y Jorge Quiroga.

MERECÍAN MÁS

Intenso arranque del partido con un ganoso Curicó Unido que entusiasmaba a su ferviente parcialidad, sin embargo, la visita en el inicio era atrevida en el pasto de La Granja y llegaba a fondo sobre el arco de Deschamps. Minuto 2 y Martínez de media distancia que remata frontal exigiendo el vuelo de un Deschamps que envía al corner. El Curi responde con un remate desviado de Ábalos y con el mismo trasandino terminando un contragolpe liderado por Gary Tello, para sacar un zapatazo que se clavaba en el ángulo a no ser por el vuelo del boliviano Lampe que envía al tiro de esquina. El equipo de Marcoleta con el pasar de los minutos se apropiaba del encuentro y su intensidad ofensiva ahora no encontraba respuesta de una escuadra acerera que vestía de figura a su arquero boliviano. Minuto 18 y en doble instancia es ahora Eric Godoy el que enciende alarmas en el arco de Huachipato, primero con un pivoteo de cabeza que Tello no puede definir en área visitante, y tras cartón con un cabezazo alto que nuevamente hace saltar a los hinchas albirrojos. El Curi era más y se hacía notar en su mejor arranque de partido de la temporada. A los 19’ ahora es nuevamente Tello el que remata y Lampe que evita otra vez el primero de la noche. El vendaval curicano tendía a decaer sobre la media hora, sin embargo, el empuje no cesó, el partido se disputaba en territorio visitante, y cada vez que Huachipato intentaba salir rápido en los pies de Valenzuela o Soteldo, la aplicación defensiva curicana cortaba los avances acereros con destacada actuación de los laterales de Marcoleta. El reloj se esfumaba en la primera parte y el Curi merecía la ventaja en el marcador, a los 43’ Tello remata suave y contiene el portero boliviano, a los 45’ Soteldo tiene la primera clara y su remate bajo es contenido por Deschamps y tras cartón, en el único minuto de descuento, Ábalos remata ancho y posteriormente un pivoteo de Rebolledo en área chica no encuentra a nadie en la boca del arco. Vibrante 0 a 0 en la primera fracción con un intenso Curicó Unido que merecía mucho más que la igualdad.

DE CABEZA

En el primer tercio del complemento, Curicó Unido mostraba la misma intensidad de la fracción inicial, aunque esta vez sin poder generar situaciones de claro riesgo sobre el arco de Lampe. Sin embargo, una pelota detenida marcaría la primera gran diferencia. Minuto 60, tiro de esquina para Curicó Unido desde el sector sur poniente ejecutado por Sebastián Zúñiga, el recién ingresado Gabriel Vargas que pivotea y en el segundo palo aparece una de las figuras de la noche, el defensor Eric Godoy para conectar de cabeza y batir la resistencia acerera para hacer explotar La Granja y decretar el 1 a 0 a favor de Curicó Unido. Desahogo albirrojo en la cancha curicana y una recta final del encuentro con Huachipato juntándose colectivamente cerca del área del Curi buscando la igualdad. Ortega a los 63’ pierde un mano a mano con Deschamps y luego a los 72’ Curicó responde con Zúñiga y un remate frontal que contiene abajo Lampe. Por momentos de ida y vuelta la recta final del encuentro, con una tensión instalada sobre el ambiente en La Granja y el necesitado triunfo que estaba cada vez más cerca. Los albirrojos se repliegan en los minutos finales cediendo la iniciativa y logran aguantar la ventaja abrochando un más que merecido triunfo. Con este resultado, Curicó Unido cumple su tarea poniendo presión a Wanderers que juega esta tarde frente a Deportes Antofagasta en la estrecha lucha por escapar de la última posición del coeficiente de rendimiento. En su próxima fecha, los curicanos serán visitantes frente a Colo Colo en el estadio Monumental.