El curi empató en Valdivia y a Rangers le empataron en Talca

Áspero. En un encuentro trabado, Curicó Unido no puede mostrar su mejor rostro y termina igualando frente a un entusiasmado Deportes Valdivia. A Rangers le empataron 1 a 1 en los últimos minutos. Los curicanos siguen siendo punteros de la B y ahora se alistan para recibir en La Granja a Deportes Puerto Montt.

CURICÓ. Partido jugado bajo cielos despejados en el estadio Parque Municipal de Valdivia junto al río Calle Calle. Arbitraje de José Cabero ante 1.228 espectadores controlados. Deportes Valdivia dirigido técnicamente por el trasandino Germán Cavalieri, alineó con Leyton, Durán, González (Gómez), Wiemberg, Opazo, Díaz, Donadell, Guajardo (Bustos), Pino, Lanaro y Ojeda. Curicó Unido en tanto, formó con Santelices, Bugueño, Bechtholdt, Riquelme, Rebolledo, Caroca (Rivera), Cortés, Arguinarena (Monreal), Tello, Olivera (Elizondo) y Ábalos.

GOLAZO Y NADA MÁS

Primer tiempo amargo para las aspiraciones curicanas. Partido cerrado, trabado, caracterizado por el juego de medio terreno y las imperfecciones en ambas escuadras. Al minuto 3, Olivera anunció a Leyton, en lo que se avizoraba como una frecuente visita curicana al arco rival, sin embargo, ello no sucedió, y los curicanos escasearon su presencia en el pórtico valdiviano. El local en todo caso no fue frecuente animador. Recién a los 22’ con el insistente Guajardo buscó batir sin éxito a Santelices, mientras Ábalos elevaba tras un bote engañador del balón a los 25’. El equipo de Cavalieri reaccionó cuando Curicó Unido intentó acelerar, y a los 41’, como invitado de otro partido, una jugada cargó la balanza a favor del local, cuando Christopher Ojeda se generó el espacio ante una defensa curicana que no pudo despejar el balón y el atacante clavó un zapatazo que batió a Santelices para el 1 a 0. El mismo Ojeda en la jugada siguiente pudo marcar el segundo, y en los descuentos, el ‘Nacho’ Caroca elevó desde inmejorable posición para empatar. Pitazo final de Cabero y ventaja para el local por la mínima.

REACCIONAN

No hubo cambios al arrancar el complemento. El gran cambio fue de actitud en la escuadra curicana, que tuvo un inicio arrollador, primero logrando el empate y luego casi logrando inmediatamente la ventaja. Minuto 3 y tras centro de Rebolledo, el paraguayo Rodrigo Riquelme gana en las alturas, pivotea, para que aparezca Leo Olibera para empujarla y decretar tras intervención del defensor Víctor González, el inmediato 1 a 1. Tras cartón, Ábalos intentó, Cortés lideró el ataque con bandera al viento y los albirrojos que rozaron la ventaja. Sin embargo, Valdivia aguantó y a los 12’ Donadell exige el vuelo de Santelices, aunque el Curi respondía sobre los 20’ con zurdazo alto de Ábalos. Marcoleta mueve las piezas y ordena los ingresos de Rivera, Monreal y Elizondo, sin embargo, las llegadas en los pórticos nuevamente comienzan a escasear y el reloj que se transforma en un aliado del local. El factor físico le pasó la cuenta a ambas escuadras en la recta final y el pitazo final de Cabero repartió unidades en el Parque Municipal con un sabor amargo para ambas escuadras. De todos modos, Curicó Unido rescata un punto en la irregular cancha valdiviana, se mantiene invicto en el torneo y sigue como exclusivo líder del campeonato oficial de la Primera B. En su próximo desafío, Curicó Unido será local la noche del sábado 21 de enero en el Estadio La Granja frente a Deportes Puerto Montt.

RANGERS

Rangers, por su parte, necesitaba ganar en el inicio de la segunda rueda del torneo de la Primera B. Y no lo pudo conseguir, o al menos estuvo a punto de hacerlo.

Anoche, enfrentó a Coquimbo Unido a quien ganaba de manera sufrida desde el minuto 58 de la segunda etapa, luego del tanto convertido por Sergio Comba.

Al término de la primera fracción, no existía conformidad del público debido a un desempeño discreto, prácticamente sin llegadas en ambas porterías. Sin embargo, el ingreso de Nino Rojas cambió el panorama en las huestes locales, que ganó más poder ofensivo.

Tras quedar en desventaja, los “piratas” salieron con todo a buscar el empate y tanta fue la porfía que lo consiguieron en la agonía del encuentro, al minuto 91, mediante Killian Delgado. Fue evidente la molestia de la hinchada, que le gritó de todo al técnico rojinegro Víctor Rivero.

PORMENORES

Estadio: Bicentenario Fiscal de Talca

Árbitro: Marcelo González

Público: 1.803 personas

RANGERS (1): Luis Aseff; Guillermo Soto, Jorge Sotomayor, Bruno Romo y Cristian Arrué; Juan José Albornoz (C), Sebastián Céspedes (Vicente Starikoff), Joaquín Verdugo y Julio Castro (Nino Rojas); Sergio Comba (Francisco Bahamondes) y Miguel Ángel Orellana. DT: Víctor Rivero.

COQUIMBO UNIDO (1): Gonzalo Mall; Washington Torres, Manuel Fernández y Mauro Aguirre; Óscar Magaña (Marco Collao), Sebastián Galani (Killian Delgado), Ángel Rojas (C)(Atilio Berríos), Nicolás Crovetto e Iván Ledezma; Fabián Ahumada y Daniel Malhue. DT: Juan José Ribera.

Goles: 58´ Comba (R), 91´ Delgado (CU)

T. Amarillas: 1´ Sotomayor (R), 12´ Fernández (CU), 48´ Galani (CU), 58´ Mall (CU), 84´ Albornoz (R), 88´ Céspedes (R).

Incidencias: No hubo