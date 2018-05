El Curi despide la Primera Rueda con una derrota

No pueden. Un gol tras tiro de esquina y un autogol de Daniel Franco adelantaron 2 a 0 a Palestino ayer en La Pintana. En el segundo tiempo los albirrojos reaccionaron tardíamente, ganaron en volumen ofensivo y descontaron con derechazo de Gabriel Vargas, pero no alcanzó. El Curi se despide de la primera rueda con una derrota. El torneo ahora entra en receso hasta fines de julio.

SANTIAGO. Cielos parcialmente despejados sobre la cancha de La Pintana. Arbitraje de José Cabero ante no más de 2 mil personas en las gradas, de las cuales unos 500 eran hinchas del Curi. El local Palestino que estrenaba a su nuevo director técnico Sebastián Méndez, alineó a Sebastián Pérez, Guillermo Soto, Oliver Benítez, Benjamín Vidal (Rodrigo Tapia), Diego Torres, Julián Fernández, Diego Rosende, José Luis Muñoz (Felipe Barrientos), César Cortés (Nicolás Díaz), Santiago Lizana y Matías Campos López. Curicó Unido en tanto, alineó a Luis Santelices, Yerson Opazo, Francisco Silva, Daniel Franco, Nelson Rebolledo, Martín Cortés, Sebastián Zúñiga (Felipe Reynero), Carlos Espinosa, Ricardo Blanco, Nicolás Gauna (Yashir Pinto) y Gabriel Vargas.

DE PELOTA DETENIDA Y AUTOGOL

De camarín fue un tiro en el palo a favor del local. Minuto 2, tiro de esquina al corazón del área curicana, gana cabeceando en solitario Vidal, y dentro del área chica, el centro atacante árabe Matías Campos López que desvía el balón en las barbas de Santelices y la pelota que caprichosamente se estrella en el travesaño encendiendo inmediatamente alarmas en el arco curicano. Con el correr de los minutos, el equipo de Marcoleta se plantaría bien sobre la cancha de La Pintana y la primera a fondo llegaría a los 11’ cuando Blanco y Vargas la arman para el ‘Seba’ Zúñiga, quien queda mano a mano frente al portero Pérez. El volante curicano remata de primera muy centralizado y el balón que choca en el arquero local evitando el gol albirrojo. Al minuto 14 otro tiro de esquina para Palestino sería un dolor de cabeza para el Curi. De zurda le pega Cortés, en el vértice del área chica anticipa peinando el balón Fernández, y en el segundo palo en solitario el central Oliver Benítez que la empalma de primera decretando la apertura de la cuenta y el 1 a 0 a favor de los tricolores. Cortés al minuto siguiente remata frontal y Santelices se estira a su izquierda evitando el segundo y luego a los 20’ Espinosa que gasta los guantes de Pérez. Sin embargo, una desafortunada jugada termina en gol a favor del local, al minuto 22 cuando un centro de Torres es desviado por el defensor curicano Daniel Franco y la pelota que se va hacia el arco propio batiendo al ‘Santa’ con un autogol. Golpe duro para los albirrojos quienes con remates de Blanco y Espinosa exigían a la defensa árabe, aunque una nueva ocasión clara de gol llegó a los 36’ con Campos López que elude a Franco y queda mano a mano con Santelices definiendo de mala forma, rematando mordido y ancho en la que pudo ser la jugada del 3 a 0. Curicó Unido intentaba y no lograba profundizar. Blanco cargado a la derecha tendía a perderse en el armado, mientras Espinosa que debía tomar las riendas no generaba mayor peligro. Los ataques curicanos no llegaban por las bandas y en la cancha se sentía el golpe propinado en el marcador. En la recta final del primer tiempo nuevamente Campos López se lo pierde tras nuevo tiro de esquina que hacía daño en el área curicana y la primera fracción que se esfumaba con el 2 a 0 a favor del local.

EMPUJAN Y SOLO DESCUENTAN

En el arranque del complemento, al minuto 51 de juego, el Curi pudo descontar en los pies de Vargas, tras gran habilitación de Blanco, sin embargo, el remate cruzado del atacante se fue besando la base del poste derecho de Palestino. A los 60’ Blanco saca un misil desde su zurda y la pelota que esta vez se va elevada. El reloj avanzaba a pasos agigantados, el partido se neutralizaba con paridad de fuerzas pese a todo el empuje curicano por lograr el descuento, a los 70’ nuevamente Blanco intenta elevando de zurda, y a los 77’ a la entrada de área chica, Franco erra el remate de gol. Curicó se instala sobre terreno rival buscando el empate, el peligro en ataque de Palestino se desvanecía y los pupilos de Marcoleta se iban con todo en pos del descuento, que lo lograrían al minuto 82 cuando Espinosa mete un pase largo a la izquierda donde Rebolledo centra apurando de primera y en el área aparece Gabriel Vargas para meter un potente derechazo que bate a Pérez inflando las mallas decretando el 2 a 1. La hinchada curicana se entusiasma y los albirrojos que van por el empate. Palestino dejaba correr el tiempo y Curicó que buscando el empate dejaba espacios en defensa que aprovechaba el local con el ingresado Barrientos que exigía a Santelices y luego con Lizana que nuevamente prueba la respuesta del arquero curicano. A los 92’ la última ocasión de empate para el Curi llegaría con remate cruzado del también ingresado Felipe Reynero y el balón que pasa cerca de lo que pudo ser el empate albirrojo. Pitazo final de Cabero y los curicanos que no logran sumar en esta visita a La Pintana. Con este resultado, Curicó Unido finaliza su participación en la primera rueda del torneo sumando 14 puntos, producto de dos triunfos, ocho empates y cinco derrotas. El torneo entra ahora en un receso hasta después de jugado el Mundial de Rusia.