El Curi confirma arribo de Josepablo Monreal

Atacante. El formado en Universidad Católica llega a Curicó Unido tras un paso por Cobreloa, donde se alzó como goleador del equipo. Habría tenido chances en Wanderers y Antofagasta, sin embargo, se inclinó por continuar su proceso de la mano del experimentado Marcoleta. Con 20 años, el delantero de metro 90 de estatura llega para sumar en el Curi.

. Las conversaciones estaban avanzadas y solo faltaba la firma. Ello se concretó, y ayer, el atacante dijo presente en el reencuentro del grupo en el complejo deportivo de los albirrojos en Santa Cristina. Se trata del espigado centro delantero Josepablo Monreal quien tras dejar a los naranjas de Cobreloa, llega al equipo de Luis Marcoleta con el ánimo de sumar y festejar el ascenso con los albirrojos.

TRAYECTORIA

Monreal es oriundo de la comuna de La Florida en Santiago. A los 14 años llegó a las series inferiores de la Universidad Católica, donde inmediatamente destaca por su capacidad goleadora donde en la categoría Sub 15 logra anotar 25 goles en una temporada. Toda su carrera formativa profesional la realiza en la UC, donde sus compañeros lo bautizan como ‘Picotón’, tras una racha de goles donde picaba la pelota ante la salida del portero. Su buen andar en el fútbol joven cruzado lo lleva incluso a ser invitado para entrenar un par de semanas en México junto a los Rayados de Monterrey, para luego regresar a la UC donde destaca como goleador de la categoría Sub 19. Sus goles, formación cruzada y su metro 90 de estatura no convencen a Mario Salas quien no lo considera en el plantel estelar de la UC por lo que Monreal decide partir a Cobreloa con el fin de ganar minutaje en el profesionalismo. Y lo logra, pues en la rueda anterior del presente torneo, jugó en los 14 partidos que disputó Cobreloa, sumando 977 minutos en cancha y transformándose en el goleador de los loínos con 4 tantos. Sin embargo, Monreal ha decidido llegar a sumar al Curi, pese a tener ofertas de Wanderers y Antofagasta, ha fichado por un año con los albirrojos, donde además de sumar en la plantilla de minutaje como jugador Sub 20, buscará ganar titularidad en una escuadra que piensa en alto y que tiene un solo objetivo para el fin de torneo en abril próximo: lograr el único ascenso a la Primera División.

DOS REFUERZOS

De este modo, Curicó Unido concreta su segundo refuerzo de cara a la segunda rueda del torneo de la Primera B. Al equipo de Marcoleta han llegado el ex capitán de Unión San Felipe, el talentoso volante creativo Sebastián Zúñiga y el goleador de un alicaído Cobreloa y el goleador de las ramas formativas de Universidad Católica, el espigado Jose Pablo Monreal. “No necesitamos más que eso” señalan desde el cuerpo técnico albirrojo, cerrando en un principio, los fichajes para la temporada.