Ecos de la derrota curicana ante Coquimbo

Reacciones. El equipo de Marcoleta se fue de la cancha bajo una lluvia de aplausos pese al 3 a 1. Los albirrojos, a 7 fechas del final del campeonato, siguen siendo los exclusivos punteros y este sábado juegan nuevamente en la mal tratada cancha de La Granja, esta vez frente a otro duro escollo, como Santiago Morning.

CURICÓ. Curicó Unido perdió el invicto la noche del pasado lunes en La Granja, pero los 20 juegos sin perder se instalan como la mejor racha histórica favorable de Curicó Unido en sus 44 años de vida. Derrota 3 a 1 frente a un corajudo equipo pirata de Coquimbo Unido en una cancha impresentable como hacía tiempo no se veía en La Granja. 'Un hongo' según la empresa a cargo de la mantención del césped, fue señalado como el culpable, de un campo de juego que este sábado nuevamente será epicentro del juego entre Curicó Unido, ahora frente a Santiago Morning.

PUNTEROS

El público fue nuevamente en masa y llenó los espacios disponibles, la galería de fierro tras el arco sur finalmente no fue habilitada y no se vendieron entradas a la hinchada visitante. La cancha no se mojó como en los juegos anteriores, y tras la derrota, el plantel se reunió en el círculo central arengándose, tal como el público que mayoritariamente se quedó en sus asientos para despedir con aplausos a un equipo que perdió el invicto, pero sigue siendo el exclusivo líder del campeonato, ahora a 6 puntos de distancia de San Marcos de Arica, su más cercano perseguidor a 7 fechas del final del torneo. El Curi suma 44 puntos y San Marcos 38. En la próxima fecha, Curicó Unido será local el sábado a las 21:00 horas frente a Santiago Morning, mientras los ariqueños serán también local en el Carlos Dittborn ante Cobreloa. El plantel dirigido por el ’histórico’ Luis Marcoleta regresó ayer por la tarde a sus entrenamientos en el complejo deportivo de Santa Cristina.

VOCES

“Hay que mejorar lo bueno y reforzar todo lo malo que mostramos, perdimos nuestra línea, pero tenemos las armas y el plantel para mejorar; tristemente se perdió el invicto que venía siendo lindo, pero seguimos siendo los mejores del campeonato, a no olvidar eso” señaló el uruguayo Francisco Silva. Por su parte, el presidente de los albirrojos, Pablo Milad indicó que “hay que volver a las raíces, no hemos ganado nada y podemos perder mucho, tenemos que sentar cabeza y hacer la autocrítica, tal como por el estado de la cancha que estaba horrible” apuntó el mandamás de los albirrojos. En tanto, la figura de la cancha, el atacante argentino de Coquimbo, Marco Sebastián Pol, señaló tras el partido que “le ganamos a un equipo súper fuerte y difícil, que juega muy bien, Curicó es muy fuerte en casa, el partido era trascendente y nos vimos como equipo de manera muy diferente”, dijo el ariete de una sorprendente y atrevida escuadra aurinegra.