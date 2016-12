Curicó Unido y un resumen del 2016

CURICÓ. El año que culmina ha tenido un sabor dulce para el club curicano. Protagonistas en el torneo del ascenso con su plantel profesional liderados por el avezado Luis Marcoleta, campeones de la zona sur del fútbol infantil con la categoría sub 13, 8vo finalista con la juvenil sub 19, 4to finalista con la sub 16, tercer lugar con su rama femenina en los Juegos Binacionales Chile-Argen-tina y un 3er lugar en el torneo Futsal ANFP, destacan entre los principales logros de una institución que ha logrado mantener 12 categorías en competencia y cerca de 200 futbolistas con sus respectivos cuerpos técnicos, coordinadores y colaboradores, todos, bajo la administración de una directiva de un reelecto Pablo Milad como presidente de la corporación, quien además destacó siendo el abanderado de una lista que lo impulsó a ser candidato a la presidencia de la ANFP, en una batalla que ganó el experimentado Arturo Salah.

PROTAGONISTAS

El torneo 2015/2016 tuvo un sabor amargo para la escuadra de Marcoleta, que pese a destacar por su fútbol y faceta goleadora de la mano de artilleros Pablo Vranjicán y Yashir Pinto, sorpresivamente quedó eliminado en semifinales, para después reestructurar un plantel que con algunos nuevos nombres y forma de juego, ha llevado a los albirrojos a ser nuevamente protagonistas de un campeonato que ya está en la mitad de su desarrollo. El presente torneo es el 2016/2017. Curicó Unido es líder indiscutido de la competencia y claro aspirante al título, escapado ya 12 puntos del tercer lugar (Santiago Morning), restando 45 por jugar, donde su escolta San Marcos de Arica es su principal equipo a vencer. Los curicanos destacan en este segundo semestre que culmina, por mantenerse invictos sin saber de derrotas, transformándose en la mejor ofensiva del torneo y en una de las mejores defensas del campeonato. El hincha ha vuelto poco a poco a las gradas, el club sigue demostrando su faceta social con una serie de participaciones en acciones en beneficio de la comunidad, sigue latente el rechazo a una transformación en sociedad anónima, y como corporación, pese a dificultades económicas, el club ha tenido mecenas que ha permitido mantenerse de pie cumpliendo sus compromisos pactados.

LO QUE VIENE EN 2017

El apoyo de empresas y marcas locales ha sido la tónica del desarrollo de este Curicó Unido de todos. Sin embargo, faltan otras manos para remar este barco llamado Curicó Unido que puede seguir escribiendo los mejores capítulos de su historia este 2017 y que necesita de nuevos recursos para mantenerse de pie. El complejo deportivo en Santa Cristina ha mejorado su infraestructura, y es allí donde la próxima semana comenzará a funcionar incluso su sede administrativa dejando atrás la oficina de Peña 941. El Curi se encuentra a 15 fechas del ascenso, por lo que el norte de los pupilos de Marcoleta no se puede perder. En verano volverán a entrenar las ramas juveniles e infantiles, participando de torneos de verano, aunque la gran apuesta del club está en el campeonato del ascenso, donde un título en abril próximo, podría llevar al club profesional de los curicanos a deambular por mejores horizontes económicos, enfrentando a los mejores clubes del país y logrando un sitial que dicen merecer. Para ello, el fruto y producto de lo realizado este 2016 que culmina, debiese ser la base para conseguir el gran objetivo trazado en el tiempo reciente.