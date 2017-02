Curicó Unido jugará dos partidos amistosos

A beneficio. El plantel de Marcoleta jugará en la inauguración del Estadio municipal de Río Claro e invitó al “Arturo Prat” de Hualañé a Curicó, en juegos que irán en directo beneficio de Bomberos. Encuentros que servirán a la vez, para comenzar a preparar el próximo juego oficial frente a Ñublense de Chillán. En el área formativa en tanto, los albirrojos celebraron 10 de 12 puntos en el inicio del torneo de Fútbol Joven ANFP.

CURICÓ. Tras enfrentar ayer a San Marcos de Arica en el norte, el plantel debía regresar esta madrugada a Curicó, para comenzar su desafío venidero por el torneo del ascenso, que será ante Ñublense el próximo lunes 27 de febrero, a contar de las 20:30 horas en La Granja, partido a jugarse con transmisión televisiva del CDF y donde se disputará la Copa Aniversario 44 de Curicó Unido (el próximo domingo 26 se festeja un nuevo cumpleaños del Curi).

AMISTOSOS

Sin embargo, en la antesala al clásico con Ñublense de Chillán, el albirrojo disputaría dos encuentros amistosos que servirán de preparación y que son en calidad de beneficio. El primero de ellos, se disputará el próximo miércoles 22 a las 21:00 horas en la inauguración del remozado Estadio municipal de Río Claro, en un encuentro que irá en directo beneficio de los Bomberos de aquella comuna. Del mismo modo, los albirrojos al día siguiente, jugarían en el Estadio La Granja otro encuentro de carácter amistoso y también en beneficio de los Bomberos de Curicó y Hualañé. El rival la noche del próximo jueves sería el “Arturo Prat” de Hualañé, escuadra que recientemente llegó a semifinales del campeonato nacional de clubes campeones de ANFA, encuentros, que sin duda, servirán para que el técnico Luis Marcoleta dé rodaje a piezas que han tenido menos minutos oficiales en cancha y que a la vez, servirá para afinar al equipo que chocará por los puntos el lunes venidero ante Ñublense.

FÚTBOL JOVEN

Tres triunfos y un empate, 10 puntos de 12 posibles, lograron las series formativas de Curicó Unido en el arranque del campeonato oficial de Fútbol Joven ANFP. Los albirrojos enfrentaron a Santa Cruz y actuando de local, en el Estadio Municipal de Lontué, el Curi igualó 1 a 1 en serie Sub 19 y ganó por 2 a 0 en Sub 17. A su vez, jugando como visitante en el colegio IRFE de Santa Cruz, los curicanos ganaron 2 a 0 en sub 16 y 3 a 0 en categoría sub 15. En la próxima fecha, los albirrojos enfrentarán a los capitalinos de Barnechea.