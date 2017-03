Curicó Unido juega hoy su propia revancha

Desafío. Hace 3 partidos que los pupilos de Marcoleta no se abrazan en el campeonato, vienen de sumar su primera derrota en 20 juegos y esta noche buscarán sanar heridas ante otro duro escollo como Santiago Morning. Los microbuseros suman 5 meses sin ganar como visitantes y desde el 2012 que no se llevan un triunfo desde Curicó. Marcoleta vs ‘Clavito’ Godoy. Atractivo partido esta noche en La Granja.

CURICÓ. Tras caer el pasado lunes en su primera derrota del torneo frente a Coquimbo Unido por 3 goles a 1 en su cancha de La Granja, Curicó Unido vuelve esta noche al principal estadio curicano buscando su propia revancha para dejar atrás su primer tropiezo de la temporada, cuando enfrente a contar de las 21:00 horas a otro duro escollo como Santiago Morning. Se espera nuevamente estadio lleno en La Granja, recinto que sigue sin tener utilizable su sector de galería ni el sector del codo sur, ambos con plenos trabajos de reconstrucción. La cancha por su parte, se espera en un mejor estado, respecto al pasado lunes donde las críticas se hicieron llover tras la irregular presentación producto de parches, desniveles y otros que afectaron el desarrollo del juego.

DURO ENFRENTAMIENTO

Hace 7 partidos que Santiago Morning no le gana a Curicó Unido jugando en el Estadio La Granja. 4 triunfos curicanos y 2 empates anteceden el choque entre albirrojos y microbuseros en el pasto curicano. El enfrentamiento más reciente entre ambos en territorio curicano fue en septiembre de 2015, con empate 2 a 2, mientras que la victoria del ‘shaguito’ se remonta a septiembre de 2012, cuando ganaron 2 a 0. Curicó Unido en el presente torneo es líder del ascenso gracias a sus 44 puntos en 21 juegos disputados, producto de 12 triunfos, 8 empates y 1 derrota, 38 goles a favor y 19 en contra. Santiago Morning en tanto, se ubica 5to en la tabla de posiciones, producto de sus 30 puntos en 21 partidos jugados, obteniendo 8 victorias, 6 empates y 7 derrotas, con 27 goles a favor y 22 en contra. Curicó Unido hace 3 fechas que no gana (1-1 vs Ñublense, 2-2 vs San Felipe y 1-3 vs Coquimbo); en tanto Santiago Morning hace 7 juegos que no sabe de victorias en condición de visitante, pues su triunfo más reciente en condición de forastero fue hace ya 5 meses, en octubre de 2016, cuando batieron 4 a 1 a Iberia de Los Ángeles. Avezados técnicos en ambas bancas, animarán un atractivo encuentro válido por la fecha 24 de la Primera B: Marcoleta en una trinchera y el regreso de ‘clavito’ Godoy tras su castigo de 4 fechas a la banca microbusera. Un duelo de técnicos y equipos avezados ya entrando en la recta final del campeonato. Las entradas disponibles se continúan vendiendo hoy desde las 10:00 horas en La Granja.

DE REOJO

Curicó Unido mira de reojo lo que hace su más cercano perseguidor, San Marcos de Arica. Tras finalizar esta fecha, restarán solo 6 jornadas para que finalice el campeonato y actualmente, Curicó Unido suma 44 puntos, Arica 38 y La Serena 32 en el pódium de la Primera B, donde solo el primero asciende de división. Esta noche juega el Curi ante el Morning, en tanto San Marcos lo hará mañana a contar de las 17:00 horas frente a Cobreloa en su cancha del Carlos Dittborn. En el ascenso hoy también juegan: San Felipe vs Copiapó, Iberia vs Magallanes y Calera vs Valdivia. Mañana además harán lo suyo Rangers vs Puerto Montt y Coquimbo Unido vs La Serena.