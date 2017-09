Curicó Unido entre los ocho mejores de la Copa Chile

Confianza. El equipo de Marcoleta cerró la llave frente a Palestino ganando por un global de 4 a 2 y espera al ganador de la llave entre San Marcos vs Antofagasta, a fin de buscar un cupo en semifinales de Copa Chile. Gabriel Vargas y José Luis Silva marcaron para el Curi en Santiago y el equipo sigue evidenciando su buen andar.

SANTIAGO. Partido de vuelta de los octavos de final de Copa Chile. En la ida fue triunfo curicano por 2 a 1 en La Granja, y en este juego se debía definir al clasificado al cuadro de los ocho mejores del torneo. Cielos despejados en La Cisterna ante no más de mil personas en las gradas. Germán Cavalieri en Palestino alineó a Darío Melo, Diego Díaz, Rodrigo Tapia, Marcos González, Roberto Cereceda, Julián Fernández, Diego Rosende, Diego Torres, Diego Rojas, Richard Paredes y Roberto Gutiérrez. Curicó Unido en tanto, mandó a la cancha a Jorge Deschamps, Raimundo Rebolledo, Francisco Silva, Eric Godoy, Nelson Rebolledo, Martín Cortés, Sebastián Zúñiga, Diego Pezoa, Alfredo Ábalos, Gabriel Vargas y Nicolás Gauna.

DE MENOS A MÁS

Tal como en el juego de ida, los curicanos lamentaron un gol de camarín. En La Granja fue al minuto ocho, esta vez, el crono marcaba el minuto tres para la ventaja palestinista. Primera jugada ofensiva del partido, centro de Rojas buscando la cabeza de Paredes, y Godoy que mete el brazo evitando el frentazo del atacante local y el juez Julio Bascuñán que no lo duda y sanciona penal. Desde los doce pasos, un acostumbrado a marcarle a Curicó, Roberto ‘Pájaro’ Gutiérrez, gana el duelo frente a Deschamps y clava rematando fuerte abajo el tempranero 1 a 0 a favor de Palestino. Balde de agua fría en las huestes curicanas que perdiendo por la mínima obligaban la definición por penales (el global era un 2 a 2). Al minuto 16 Vargas tiene el empate, pero lo evita Darío Melo, y en la pelota picando, Gauna es derribado dentro del área y esta vez, el árbitro que no sanciona penal. Los reclamos de Marcoleta son sancionados con su expulsión y el Curi que ya no tenía a su DT al borde de la cancha, en un partido que por momentos se fricciona en demasía. Deschamps aparece en doble instancia a los 22’ evitando la anotación local de Gutiérrez y Fernández, respectivamente, sin embargo, la franja izquierda era perforada en el ataque curicano por Gauna, tanto así que a los 32’ tras centro del zurdo, en el borde de área chica anticipando a González, el sempiterno Gabriel Vargas mete su botín y el balón que tras golpear el poste derecho de Melo, acaricia las mallas para el merecido 1 a 1. En el global, 3 a 2 ahora ganaba Curicó. Sobre la media hora de juego, el Curi se plantaba ya más firme en la cancha de La Cisterna. A los 38’ Pezoa rompe la línea defensiva de Palestino, elude al portero y al definir a gol, su remate encuentra el botín de Tapia en área chica cuando parecía el 2 a 1. Curicó terminó mereciendo más y se fue a camarines con un empate, que hasta entonces, le brindaba la clasificación.

SEGUNDO ACTO

El segundo tiempo arrancó con mayor ímpetu de Palestino. El Curi en los primeros minutos carecía de profundidad y una tibia media vuelta de Ábalos era lo único de peligro en el arco local. Con el pasar de los minutos en todo caso, los curicanos tomaron las riendas del juego, aunque la llave seguía abierta y con un juego algo distante de las porterías. A los 65’ un zurdazo del incisivo Gauna gasta los guantes de Melo y el reloj que avanzaba favorablemente para el Curi sin grandes riesgos en el arco de Deschamps y con espacios en la defensa local que se podían aprovechar en algún contragolpe. Marcoleta refresca su ofensiva y ordena los ingresos de Gary Tello, Diego Alvarado y José Luis Silva, en lugar de Ábalos, Vargas y Pezoa, respectivamente. A los 77’ Ábalos y a los 81’ Tello desvían sus tibios derechazos, mientras Pales-tino, ya con desespero, presionaba hacia el área curicana, olfateando el pitazo final y su adyacente eliminación.

LO LIQUIDAN AL FINAL

Minuto 85 y un tiro libre del ingresado Eric Pino en los locales que cae sobre el techo del arco albirrojo inquieta a Deschamps, sin embargo, la frescura ofensiva curicana encuentra a los 90’ a Tello profundizando para Alvarado, quien elude al portero Melo y centra al corazón del área chica donde aparece José Luis Silva para decretar el 2 a 1. Pitazo final de Bascuñán, decretando un trabajado triunfo curicano, con un global a favor de 4 a 2 y clasificación albirroja a la ronda de los ocho mejores de esta Copa Chile. Tras este resultado, Curicó Unido deberá esperar la definición de la llave entre San Marcos de Arica y Antofagasta para conocer a su rival de cuartos de final, duelo a jugarse el próximo miércoles, con la ventaja inicial antofagastina de 4 a 0. Lo más próximo en todo caso para los curicanos, es ahora, Deportes Temuco, por la sexta fecha del torneo de Transición de la, en juego programado para el próximo sábado 9 de septiembre a las 20:30 horas en el estadio La Granja.