Confirman Mountainbike XCO “Copa Chile” en el cerro Condell

Primera fecha. Los mejores ciclistas de la modalidad participarán en la cita nacional que organiza la tienda “Kilómetro Cero” y el patrocinio de la Federación Ciclista de Chile en Curicó.

CURICÓ. A cargo de la organización “Kilómetro Cero”, se confirma la realización en la ciudad de Curicó, los días 18 y 19 de marzo, de la primera fecha de la “Copa Chile” internacional UCI Clase 2 XCO. El circuito se contempla en el cerro Condell hasta donde llegarán corredores en categorías infantil, juvenil, cadetes, novicios, master, Sub-13 y elite, edades a partir desde los 11 años en adelante, damas y varones.

PROMUEVE

La Federación Ciclista de Chile, patrocina esta fecha UCI entregando puntos para el ranking internacional para los primeros lugares de la serie Sub-13 y Elite. También se contempla premiación con medallas de oro, plata y bronce para el primero al tercer lugar, damas y varones, además de dinero en efectivo que va desde 100 a 20 mil pesos. El reglamento UCI obliga el control antidopaje para los participantes.

ACTIVIDADES

El programa comienza el viernes con la entrega de placas en la tienda del “Kilómetro Cero”, mientras que la competencia se concentrará en los senderos del cerro Condell a partir de las 9:00 horas del sábado para la etapa de entrenamientos y reconocimiento del circuito, al paso que la competencia será el día domingo.

CONTROL DOPING

La Federación Ciclista de Chile solicitó a la Comisión Antidopaje del IND realizar los controles pertinentes en lo posible en todas las categorías. Este control es necesario puesto que esta primera fecha entrega puntos al ranking internacional.

CATEGORÍAS

Según edad cumplida al 31 de diciembre 2017: Infantil Varones y Damas 2005-2006 (11-12 años) Juvenil Varones y Damas 2003-2004 (13-14 años) Cadetes Varones y Damas 2001-2002 (15-16 años) Junior Varones y Damas 1999-2000 (17-18 años) Sub-23 Varones y Damas 1998-1995 (19-22 años) Elite Varones y Damas 1994 y ant. (23 y más años) Master A Damas 1978-1987 (30-39 años) Master B Damas 1968-1977 (40-49 años) Master C Damas 1967 y ant. (50 y más años) Master A 1 Varones 1983-1987 (30-34 años) Master A2 Varones 1978-1982 (35-39 años) Master B 1 Varones 1973-1977 (40-44 años) Master B2 Varones 1968-1972 (45-49 años) Master C 1 Varones 1963-1967 (50-54 años) Master C 2 Varones 1958-1962 (55-59 años) Master Damas Varones 1957 y ant. (60 y más años) Amateur Varones y Damas 1988-1998 (19-29 años) Novicios Varones y Damas 1988-1998 (19-29 años

PROGRAMA

Sábado 18 de marzo

8:00-14:00 horas: Entrena-mientos libres XCO, todas las categorías. Se ruega respetar los horarios de 10:00-16:00 horas: Ratificación y retiro de placas en Tienda Kilómetro Cero (San Francisco 95, Curicó). Firma de liberación de responsabilidades. Todos los deportistas deben portar su placa al momento de ingresar al circuito.

Domingo 19 marzo

9:00 – 10:00 horas: Largada 1 – XCO Infantil; Damas y Varones Juvenil; Damas y Varones Cadetes; Damas y Varones, Amateur; Damas y Varones y Novicios Damas y Varones.

10:15 – 11:45 horas: Largada 2 – XCO Master A 1 y A 2; Master B 1 y B 2; Master C 1 y C 2; Master D y Master Damas A, B y C.