Confiados, con más dudas que ratificaciones

Opinión. El equipo dirigido por Luis Marcoleta no ha logrado mostrar su cartel de líder del torneo y pese a empates, ha mantenido la distancia de 4 puntos con su principal escolta (Arica) y se redujo a 11 puntos la ventaja respecto al tercero. Pese a un arranque obtuso, el Curi busca fórmulas para dar el batatazo en el Ascenso.

CURICÓ. No ha sido un buen arranque de año para el equipo de Marcoleta. El 2017 ha estado marcado por el arribo de dos nuevos refuerzos: el capitán de San Felipe, Sebastián Zúñiga y el sub 20 formado en Católica y reciente goleador de Cobreloa, Jose Pablo Monreal, dos que no han podido destacar en el arranque de su estadía con el escudo curicano. En inter temporada, Curicó Unido disputó el cuadrangular de San Fernando con su mejor presentación del año y un contundente 5 a 2 ante el siempre complicado Rangers de Talca. Luego, un empate en blanco y derrota por penales frente a Colchagua en la final del mini torneo y tras ello, empate tras empate en el inicio de la competencia oficial de la Primera B.

FIRME EN EL PRIMER LUGAR

Curicó Unido comenzó como exclusivo líder la segunda rueda del torneo del Ascenso, a 4 unidades del segundo (San Marcos de Arica) y a 12 puntos del tercero (Santiago Morning). Restando la segunda rueda por jugar (14 partidos que significan un máximo de 42 puntos) el Curi comenzó la segunda mitad del campeonato visitando a Deportes Valdivia, el entonces penúltimo del torneo. 1 a 1 el resultado final en el Parque Municipal y Curicó Unido que enreda puntos abriendo la puerta para que se acerque San Marcos, aunque los nortinos también igualaban en su reestreno. Segunda fecha y Curicó Unido que regresaba al pasto de La Granja. Expectación local y amargura final tras una nueva igualdad, esta vez 0 a 0 ante otro equipo enredado en la parte baja de la tabla como es Puerto Montt. Sin embargo, Arica nuevamente no aprovecha la chance e igualmente empata, quedando siempre 4 puntos bajo el líder Curicó Unido, acercándose ahora en las ubicaciones, Rangers, quien se instala tercero a 11 unidades del puntero, restando 36 por disputar. Por lo menos, han transcurrido 2 fechas de las 14 que considera la segunda rueda y las distancias se mantienen. La tercera fecha fue aplazada y se viene la cuarta jornada con el choque entre Iberia y Curicó. El equipo de Marcoleta no ha logrado en el arranque, demostrar su cartel de líder, y ha plantado más dudas que ratificaciones, aunque mantiene su condición de único invicto del fútbol chileno (racha que se extiende ya por 16 juegos), sigue como el equipo más goleador, el menos goleado y el de mejor rendimiento con un 75% de efectividad.

DUDAS EN LA CANCHA

Puntos altos en el equipo de Marcoleta en el arranque del año son el portero Santelices y el capitán Cortés. Con solvencia, aunque con intermitencias han deambulado Riquelme, Bechtholdt, Rebolledo, Silva, Arguinarena, Tello y Ábalos. En vilo se encuentra el lateral diestro entre Díaz y Bugueño, mientras el centro del ataque tendrá una dura disputa entre Olivera que es avalado por sus goles, la experiencia y fuerza de Elizondo o las ganas y juventud de Monreal. Arrancando desde atrás y ganando minutos se ubican Zúñiga y Rivera para labores creativas, mientras Godoy quiere recuperar titularidad en defensa y otros buscan también su chance como el rápido Hormazábal, los incansables Caroca y Baeza, o el zurdo Díaz. La riqueza del plantel es uno de los factores fuertes de este Curicó Unido que no comenzó la segunda rueda como esperaba, aunque confían y siguen con la ventaja numérica a favor, buscando remecer el torneo con victorias consecutivas que le permitan mantener el liderato y comenzar a acariciar la cercana y real opción del ascenso.