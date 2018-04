Club Calistenia de Curicó reclama falta de aparatos

Problemática. Barras instaladas en el “Parque Muévete” no cumplen con los requerimientos específicos para el desarrollo del Street Workout. Dirigentes y deportistas denunciaron a “La Prensa” que los excluyeron del proyecto.

CURICÓ. Con recursos de la Municipalidad de Curicó, se remodeló totalmente el “Parque Muévete” que durante algunos años el Club Calistenia de Curicó usaba como su centro de operaciones y desarrollo de la disciplina Street Workout (ejercicios callejeros). La agrupación de jóvenes curicanos se organizó el 2013 fundando el Club Deportivo Calistenia, con personalidad jurídica adquirida a principios de 2014, con su finalidad de promulgar estilos de vida saludable a través de la actividad física al aire libre y gratuita, desarrollada por jóvenes deportistas de diferentes edades sin importar trato social, religioso y sexo.

Los deportistas de calistenia de Curicó participaron en varios torneos dentro y fuera de la ciudad de Curicó.

CAMBIO

El proyecto de reestructuración del “Parque Muévete” trajo consigo el desalojo de todos los aparatos que utilizaban los jóvenes deportistas que se habían organizado (ver foto). Sin embargo, según lo relatado por algunos practicantes a “La Prensa”, existió un acercamiento con la empresa constructora para ver los espacios e implementos, pero nada resultó, pues todo estaba prescrito que se instalarían nuevas barras, pero sin las medidas reglamentarias para el desarrollo de la calistenia, además faltaron las paralelas que existían en el lugar, siendo la propia constructora la responsable de montar nuevas barras que hoy algunos practicantes tuvieron que modificar para poder utilizarlas ya que los espesores de las barras son de mayor dimensión.

TRASPIÉ

“Tratamos de instalar unas paralelas al lado de las barras, pero funcionarios municipales lo impidieron, tratamos de hacer los hoyos para ello, lamentablemente no nos dejaron…”, dijo uno de los practicantes.

CALISTENIA EN VIÑA

“La Prensa” estuvo en Viña del Mar para observar entrenamientos de cultores de calistenia en la “Playa del Deporte”, conociendo en terreno cómo los deportistas de la ciudad jardín desarrollan su disciplina. “Nosotros tenemos el apoyo incondicional de la alcaldesa, Virginia Reginato quien a través de su área de deportes nos apoya y nos construyeron barras y paralelas según nuestras indicaciones”, mencionó uno de los dirigentes del Club Calistenia de Viña.

PARQUE MUÉVETE

También visitamos las nuevas instalaciones con que cuenta el Parque Muévete, especialmente el sector para los practicantes del deporte callejero, pero las barras instaladas no cuentan con las dimensiones específicas para desarrollar el deporte callejero (Street Workout). No cabe dudas que hay una muy buena iniciativa e inversión en las nuevas barras instaladas y que con seguridad la recomendación específica no fue la adecuada por lo que los mismos deportistas han tenido que realizar cambios en las barras. “Claro que añoramos nuestras barras y paralelas que nosotros mismos construimos. Usted ha sido testigo e incluso practicante de esta disciplina y sabe de lo que estamos hablando. Ojalá que nos dejaran instalar una paralelas que mandamos a construir”, señaló uno de los practicantes que guardamos reserva de su identidad.