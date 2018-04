Ciclistas denuncian “condiciones deplorables” en Nacional

LA UNIÓN. El pasado fin de Semana Santa, se disputó el 49° Campeonato Nacional de Ciclismo en La Unión y algunos participantes acusan que se les cobró “para estar hacinados y malas comidas”.

Un nuevo escándalo en el ciclismo chileno. Y sí, otra vez en temas relacionados con falta de recursos para los deportistas nacionales. Esta vez la polémica estalló en La Unión, comuna de la Región de Los Ríos. Hasta allá llegaron 530 ciclistas de todo el país para participar en el Campeonato Nacional, y poco a poco han ido apareciendo duras denuncias.

Son de parte de deportistas que alegan que tuvieron que alojar “hacinados y en deplorables condiciones”. Su reclamo es porque aseguran que los hicieron dormir en una escuela. “Todos en el piso, sólo con un colchón y éramos como 20 por sala”, cuenta Felipe Peñaloza.

No solo eso. Además, reclaman que “en el baño de hombres no había agua caliente, nos bañábamos con agua helada. El de mujeres sí tenía, pero en un principio nos prohibieron meternos ahí. Después no ‘pescamos’ y entramos nomás. La gran mayoría terminó resfriado”, dijo.

Si ya tenían problemas para dormir, también los hubo con la alimentación. “Nos daban comida como para escolares, no para deportistas. Lo peor de todo es que nos cobraron como 20 lucas por todo esto. Es primera vez que debemos pagar en un Nacional. Se pasaron”, sigue con su denuncia Peñaloza.

DEFENSA

A la hora de buscar culpables, todos apuntan a la Asociación de La Unión. Ellos eran los organizadores del evento. ¿Cuál es su defensa?

“Sí, asumo totalmente la responsabilidad. Pero esto pasó porque en primera instancia el Nacional se iba a correr en febrero. Teníamos un internado súper lindo, pero a última hora nos cambiaron la fecha. Ahí el director del internado echó pie atrás y nos quedamos sin nada. Pensé en no hacer el campeonato, pero al final conseguimos una escuela y con el apoyo de varias personas recolectamos colchones”. Así comienza su “defensa” Mario Sabala, presidente de la asociación sureña.

El organizador no esconde su enojo por las críticas. Asegura que no es primera vez que los ciclistas deben dormir en el piso y cree que están siendo “injustos”. ¿Por qué se cobró por primera vez?

“La plata fue para la alimentación. Es mentira que era mala. Eran cinco mil pesos diarios por comida. Desayuno, almuerzo y cena. ¿Dónde más les van a dar todo eso? Y es falso también que no era adecuada. Se hizo todo con una minuta. Se les dio arroz con pollo, tallarines con salsa, pan con cecina. O sea, ¿querían comer filete por cinco ‘lucas’?”, sigue Sabala. Hoy los ciclistas quieren más explicaciones. De hecho, han publicado fotos y videos en redes sociales interpelando a la ministra del Deporte, Pauline Kantor, para que tome cartas en el asunto.