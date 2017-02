Choque de líderes en el Carlos Dittborn

A la cancha. Partido trascendental en la lucha por el liderato en un torneo que sólo entrega el ascenso directo al campeón. Hoy se cumplen dos tercios del torneo y chocan los dos equipos encumbrados en la competencia. Arbitro de Primera División y atención generalizada para un choque electrizante en el Estadio Carlos Dittborn de Arica. Curicó Unido va por el batatazo. Se juega desde las 17:00 horas.

CURICÓ. El equipo curicano liderado por Luis Marcoleta lleva 39 puntos y es el exclusivo líder de la competencia, mientras San Marcos de Arica es su escolta con 36 unidades. Ambos chocan esta tarde en el partido de la fecha en el fútbol del ascenso, donde Curicó Unido podría quedar igualado en puntaje con los ariqueños, mantener la distancia o aumentar otro cuerpo de ventaja sobre su principal contendor, aunque los albirrojos siguen teniendo en el bolsillo el partido pendiente frente a Iberia de Los Ángeles. El pitazo inicial será a las 17:00 horas en el mundialista Estadio Carlos Dittborn, con el arbitraje de Jorge Osorio, juez FIFA de la Primera División designado para este trascendental encuentro del fútbol de la Primera B.

AL ATAQUE

El equipo curicano no se guardaría nada y desde el inicio, sin romper su política de juego, iría en búsqueda del triunfo ante un local envalentonado que finalmente podrá contar con su principal volante de corte, Sebastián Méndez, expulsado en el juego anterior y absuelto por el tribunal de disciplina de la ANFP. En Curicó Unido en tanto, en zona de volantes reaparecería el uruguayo Francisco Silva, quien junto al capitán Martín Cortés y al ex San Marcos, Sebastián Rivera, conformarían el medio terreno del equipo de Marcoleta (otro ex campeón junto a los ariqueños). En defensa, la última línea no tendría modificaciones. Bugueño, Bechtholdt, Godoy y Rebolledo se mantendrían sobre Santelices en el fondo del armado curicano, en tanto que en ataque las variantes sobran. El destacado Elizondo en el juego anterior sería eje de ataque, mientras que ya es opción para jugar Ábalos, Hormazábal viene con fuerza tras ser titular y marcar un gol, Gary Tello es aplaudido por su despertar, mientras que también esperan su oportunidad el goleador del equipo, Leonardo Olivera, o el sub-20, Josepablo Mon-real. Partido de alta tensión esta tarde en tierra ariqueña, juego que puede ser decisivo en las aspiraciones de ambos rumbo a lo que resta de competencia. Hoy se juega la fecha 20 de un total de 30 jornadas, ya cumpliendo dos tercios de este campeonato que entrega sólo un cupo a primera división, y donde el Curi junto a San Marcos son dos aspirantes para una sola plaza.

ELECTRIZANTE

No menos de 5 mil personas se esperan esta tarde en el estadio Carlos Dittborn. San Marcos de Arica celebra su aniversario institucional (tal como Curicó Unido que tiene una semana próxima llena de actividades), por ello el encuentro tendrá una serie de homenajes y reconocimientos, antes y en medio tiempo. Ocho mil pesos es el valor del boleto de acceso para los hinchas curicanos, quienes en su ocasión reciente que visitaron Arica, se enfrentaron a pedradas con hinchas locales. Electrizante encuentro que increíblemente no tendrá transmisión televisiva del CDF, pero que podrá ser escuchado por las 5 radios curicanas que siguen a Curicó Unido.