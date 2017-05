Cadetes del curi fueron arrasados por la ‘U’

Futuro. Una jornada para el olvido tuvieron las ramas menores de Curicó Unido que se vieron doblegados frente a sus similares de la Universidad de Chile. Paralelamente, la escuela de fútbol del Curi enfrentó a sus similares del club Lontué FC. Aquí todos los resultados del fin de semana en el área formativa albirroja.

CURICÓ. Los curicanos buscan mantener su posición dentro de los 8 mejores del grupo sur (entre 19 equipos) para integrar la Primera División del fútbol joven ANFP. El pasado fin de semana las categorías cadetes juveniles Sub 19, Sub 17, Sub 16 y Sub 15 se medían ante sus similares de la Universidad de Chile en el centro deportivo azul en Santiago y en el complejo deportivo Raúl Narváez Gómez de Curicó Unido en el sector de Santa Cristina, inclinándose la balanza notoriamente a favor de los azules de la 'U'.

UNO DE DOCE

En Santa Cristina los enfrentamientos comenzaron con la categoría juveniles Sub 19 de curicanos y chunchos. Las promisorias figuras de ambos elencos daban vida al choque más atractivo de la jornada y los albirrojos no pudieron vencer a los capitalinos igualando a un gol. Empate que abría la serie con un punto para cada escuadra y que demostraba hasta entonces paridad de fuerzas, sin embargo, en categoría Sub 17 la balanza ya se inclinó hacia la U. de Chile. En el partido de fondo, 2 a 0 se impuso el elenco azul a los menores de 17 de Curicó Unido y los 3 puntos que se sumaban a las arcas azules. A la vez, en la comuna de La Cisterna en Santiago, las ramas inferiores del actual campeón del fútbol chileno, sacaba sus créditos y goleaba 7 a 3 en choque de los Sub 16 y ganaba 2 a 1 en Sub 15. Por tanto, a la hora del balance, de 4 partidos disputados, 1 empate obtuvo el Curi y los restantes 3 encuentros fueron a favor de los azules que sumaron en esta fecha 10 puntos, frente a solo 1 de Curicó Unido para agregar a la tabla general. La tarea curicana sigue y en la próxima fecha el rival será Magallanes, cuando ya restan 5 jornadas para definir a los 8 mejores de la zona norte y sur que integrarán la primera división del fútbol joven chileno.

ESCUELA DE FÚTBOL

Los más pequeñitos del Curi, quienes integran la escuela de fútbol dirigida por el histórico Luis Humberto Vásquez, enfrentó el pasado fin de semana por la Liga Gol a Lontué FC, registrándose los siguientes resultados: categoría Sub 8 triunfo del Curi por 3 a 0, menores de 10 años empate 1 a 1, Sub 12 triunfo albirrojo por 3 a 1, categoría Sub 14 derrota 5 a 1 y en Sub 16 empate 3 a 3.