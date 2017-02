Así avanza el torneo de la Primera B

Estadísticas. El Curi suma 36 y Arica 35. Este sábado el Curi recibe a Cobreloa y Arica visita a Calera, y en la fecha siguiente, ambos animarán una final adelantada en el norte. Curicó Unido eso sí, tiene un partido menos. De cara al juego ante Cobreloa, los curicanos lamentan la ausencia de Francisco Silva, mientras los naranjas tendrán ausente a otro Silva, el zurdo, José Luis.

CURICÓ. Algunos tienen un partido más que otros. Algunos ya han tenido fecha libre y otros aguardan su pausa obligada. Algunos como Curicó Unido mantienen un partido bajo la manga que deben reprogramar, mientras otros han jugado todos sus encuentros y no tienen nada pendiente. En este escenario lleno de diferencias que se mantendrá hasta casi el final del campeonato, el torneo de la Primera B avanza con dos equipos escapados en la parte alta, una zona media con 8 equipos que ya superan la barrera de los 20 puntos y con 5 escuadras que están en el fondo de las ubicaciones donde existe un gran colista.

UBICACIONES

Curicó Unido tiene 16 partidos jugados y sigue siendo el exclusivo líder del torneo con 36 unidades, mientras San Marcos de Arica en 17 juegos, suma 35 puntos. Este fin de semana el Curi será local frente a Cobreloa, Arica será visitante frente al colista Calera, en tanto que en la próxima fecha, chocarán ariqueños y curicanos en el “Carlos Dittborn”. Tercero hoy en la tabla aparece Santiago Morning con 26 unidades, 25 tiene Rangers, 24 Magallanes y Coquimbo, 21 Copiapó y San Felipe, en tanto Ñublense e Iberia con 20, cierran el grupo con sobre dos decenas de unidades sumadas en lo que val de campeonato. En la parte baja de la tabla, aparece el próximo rival del Curi, Cobreloa con 18 puntos, los mismos que tiene Iberia, mientras 15 suma Puerto Montt, 13 tiene Valdivia y el colista exclusivo es el equipo de Sergio Jadue, Unión Calera con tan sólo 8 unidades. Este fin de semana, además de Curicó vs Cobreloa y Calera vs Arica, se jugará Puerto Montt vs Santiago Morning, Rangers vs Ñublense, Coquimbo vs Magallanes y San Felipe vs Iberia. Libre quedará Copiapó, en tanto que el juego entre Valdivia y La Serena ha debido reprogramarse por un evento ecuestre a realizarse el fin de semana en el estadio Parque Municipal.

SUSPENDIDOS

Para el juego de este sábado entre Curicó Unido y Cobreloa, hay dos piezas claves en ambas escuadras que se perderán el juego por suspensión. Se trata del volante uruguayo de Curicó Unido, Francisco ‘Tato’ Silva, quien arrastra una suspensión por tarjeta roja desde el partido más reciente disputado ante Puerto Montt, mientras que por los loínos no podrá jugar el ex Curicó Unido, el talentoso zurdo creativo, José Luis Silva, quien tras marcar un gol en la fecha reciente en el 5 a 1 que le propinó Cobreloa a Calera, se enfrascó en un reclamo con el árbitro Claudio Aranda, quien lo expulsó de manera inmediata. Dos sensibles bajas en ambas escuadras, para un partido que promete y que está generando especial atractivo en ambas hinchadas.