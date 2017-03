Albirrojos deben acomodarse al estadio

Acceso. Curicó Unido lamenta que ante tan alta expectación por ver al equipo, el aforo se disminuya por los importantes arreglos en el Estadio La Granja. Por ello, tal vez se juegue sin hinchas visitantes y se habilite de manera oficial la vieja galería de fierro instalada tras el arco sur. Mañana comienza la venta de entradas para el juego del lunes ante Coquimbo.

CURICÓ. Sin público visitante se disputaría el próximo lunes el juego entre Curicó Unido y Coquimbo Unido, por una nueva fecha del campeonato de la Primera B. Sin venta de entradas a la hinchada aurinegra, principalmente por la carencia de espacios en un Estadio La Granja que está en remodelaciones y que se encuentra con la reconstrucción de su sector de galería y que debe comenzar ahora con el trabajo de techumbre en sus codos. La venta de boletos arrancará mañana y no se emitirían tickets para los hinchas coquimbanos.

ESTADIO A MEDIAS

“Ya hemos levantado el escrito-solicitud señalando nuestra realidad” indicó el gerente deportivo de los albirrojos, Carlos Bechtholdt, quien junto a toda la plana directiva del Curi planifica no sólo el juego del lunes, sino todos los venideros en condición de local, pues en todos los próximos encuentros, Curicó Unido no podrá contar con el estadio y su uso para codos y galería, es decir, sólo bajo marquesina, tal vez un codo, mientras el otro culmina su techumbre y si se aprueba, la vieja galería de fierro que se instaló tras el arco sur y que espera la aprobación de prevencionistas de riesgo y de las autoridades respectivas, a modo de asegurar su uso masivo. Es decir, el aforo de La Granja, que a inicios de temporada alcanzaba los cerca de 8 mil espectadores, tras el inicio de los trabajos en galería quedó en un máximo de 5 mil espectadores, y ahora, podría quedar con un aforo de no más de 3.500 hinchas. Es por ello y ante la alta expectación por ver a Curicó Unido, que para el juego de este lunes ante Coquimbo, que todo el aforo sería para el Curi, a la espera de la normalización del Estadio La Granja, para recibir como siempre ha sido característico en Curicó, a los hinchas visitantes que acompañen a sus equipos.

COMIENZA VENTA DE ENTRADAS

Mañana comienza la venta de entradas para el juego del próximo lunes ante Coquimbo Unido. Entre las 10:00 y 19:00 horas los boletos se venderán en el Estadio La Granja mañana viernes y el sábado, en tanto que el domingo la venta será entre 11:00 y 14:00 horas, mientras que el lunes, el día del partido, la venta será de 10:00 a 20:30 horas. En la tienda asociada a los albirrojos, Construmart, la venta será el lunes de 10:00 a 16:00 horas.