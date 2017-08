A la cancha por Copa Chile frente a Palestino

Octavos de final. Hoy se juega el partido de ida y el próximo sábado la vuelta en La Cisterna. El ganador de esta llave deberá medirse con el vencedor de Arica vs Antofagasta. Entre las 10:00 y 19:00 horas se venden entradas en boleterías de La Granja y también vía internet. Una nueva chance para que los curicanos levanten cabeza tras la derrota ante la UC.

CURICÓ. Si bien Curicó Unido no logra encender motores en el Torneo de Transición del fútbol de honor, ahora tendrá sus chances en Copa Chile de seguir puliendo su juego de cara a lo que resta de competencia. Hoy y el sábado próximo, los pupilos de Luis Marcoleta medirán fuerzas en los octavos de final de Copa Chile frente a Palestino, en juegos ida y vuelta, donde al cabo de los cuales, el que gane la llave clasificará a la ronda de los ocho mejores del torneo.

LOS PRIMEROS 90 MINUTOS

Esta noche a contar de las 20:00 horas en el Estadio La Granja se juegan los primeros 90 minutos de una llave de 180, y la dirigencia albirroja anunció los siguientes valores de las entradas: codo sur local y codo norte visita cuatro mil 400 pesos, tribuna bajo marquesina seis mil 600 pesos y asientos numerados 10 mil 800 pesos. Los boletos se venden en internet vía ticketplus.cl y hoy entre las 10:00 y 19:00 horas en las boleterías del Estadio La Granja, sector piscinas por avenida Alessandri esquina Freire. Los socios al día del Curi ya no tienen necesidad de retirar sus entradas, pues ahora para acceder al estadio solo deben llegar portando su cédula de identidad. Marcoleta no descarta realizar gruesas modificaciones respecto a la oncena que viene jugando en el torneo oficial de la Primera División. Curicó Unido y Palestino ya jugaron en el marco de la segunda fecha del Transición, con triunfo árabe por 2 a 1 gracias a un alarde individual en los minutos finales del partido, de su principal carta de ataque, Roberto ‘Pájaro’ Gutiérrez. Se esperan esta noche al menos dos mil espectadores en el principal estadio de la provincia cabecera norte del Maule.

OCTAVOS DE FINAL

El ganador de la llave de Curicó Unido vs Palestino, deberá jugar en los cuartos de final de Copa Chile ante el triunfador de la llave entre San Marcos de Arica y Deportes Antofagasta, que ya jugaron la ida en Arica, con contundente victoria antofagastina por 4 a 0. En otras llaves que ya comenzaron a disputarse se registran los siguientes resultados: San Luis 2 Coquimbo Unido 2 (aunque los piratas perderían 0 a 3 por la ausencia de un jugador Sub 20 en cancha), U. Católica 1 Huachipato 1 y Temuco 0 San Felipe 0. Esta semana juegan Curicó Unido vs Palestino, Audax Italiano vs Universidad de Chile, Iberia vs Colo Colo y O’Higgins vs Santiago Wanderers. Los ocho ganadores de estas llaves se conocerán entre esta semana y el próximo miércoles 6 de septiembre.