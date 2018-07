“Yo quiero que vuelva la familia al estadio”

Visitó diario La Prensa. Junto con plantear la necesidad de concretar una serie de cambios al proyecto de ley de sociedades anónimas en el fútbol, entre otros temas, el parlamentario contó que se encuentra trabajando en la concreción de un Museo del Deporte para la región.

Curicó. El diputado por el distrito 17, Pablo Prieto Lorca, visitó ayer las dependencias de diario La Prensa, reuniéndose con su director, Manuel Massa Mautino. “A través de los medios de comunicación, especialmente La Prensa, los que hemos sido deportistas hemos crecido gracias a lo que publica el diario, y hemos aprendido también a mejorar las cosas malas que a veces hacemos, en pos de una crítica constructiva”, indicó el además ex futbolista. Junto con dar a conocer el trabajo que está cumpliendo en el nuevo rol que desempeña ahora en la Cámara Baja, el cual se ha centrado básicamente en el deporte y en el rubro de la pesca, Prieto aprovechó la oportunidad de obsequiar a Manuel Massa una copia del libro “Ídolos Maulinos”, texto de su autoría que incluye a destacados deportistas de distintas disciplinas, todos nacidos en algún punto de la anteriormente conocida como Séptima Región. “Reconozco que me faltaron muchos, pero me fue imposible incorporarlos a todos, este libro está también en versión digital en www.idolosmaulinos.cl” acotó. Junto con ello, el diputado agregó que se encuentra trabajando en la concreción de un Museo del Deporte, donde además podrá incluir a quienes quedaron excluidos de su libro. Para ello, señaló que se encuentra en conversaciones con Bienes Nacionales a fin de poder conseguir algún terreno o dependencias que puedan ser destinadas a tal fin. Entre las posibilidades se encuentra destinar un recinto que pertenecía a Cema Chile, en Talca. “(La idea es) recordar a tantos deportistas que entregaron su vida representándonos, y que muchas veces tienen el desprecio a lo mejor hasta de los políticos. Vemos cuando a veces hay deportistas connotados que figuran a nivel internacional, lo primero que hacemos es recibirlos en La Moneda, se apoyan de este prestigio que obtienen los deportistas y después la verdad que nadie se acuerda de ellos”, dijo. Por lo mismo, agrega, presentó un proyecto de ley para erigir un memorial de los deportistas y dirigentes en las 19 comunas que representa, incluyendo las provincias de Talca y Curicó.

SOCIEDADES ANÓNIMAS

Otros puntos en los que Prieto enfocará su trabajo legislativo será en poder modificar la actual ley que rige a las sociedades anónimas que imperan el fútbol nacional. Para ello, a su juicio, se requiere profundizar las herramientas para fiscalizar sus actuaciones, sobre todo a las que son de carácter “cerradas”. Según Prieto, resulta necesario que los simpatizantes también participen “con opinión y con voto”, para que así no se pierda la cercanía del hincha con su respectiva institución. “Las sociedades anónimas miran solamente lo que es el negocio, yo puedo hablar por el caso de Rangers, donde hay un despego total hace muchos años de estas sociedades anónimas, donde les interesa hacer negocios con jugadores, que también vamos a regular eso, no pueden ser dueños tampoco los representantes de jugadores”, dijo. “Yo quiero que vuelva la familia al estadio”, recalcó.

INGRESO GRATUITA

Por último, también indicó que trabajará para que se designe “el 5% de los estadios” a fin de que puedan entrar de manera gratuita los adultos mayores, los discapacitados y los menores de 14 años, en específico, en estadios fiscales y municipales. “El Estado ha invertido muchos recursos en los estadios, por lo tanto verlos, como los vemos hoy día, creo que no corresponde. El (estadio) Ester Roa de Concepción, con 33 mil butacas, tiene un promedio de mil 700 personas, pero solo producto que han ido los equipos grandes, ya que los únicos que lo han llenado es el clásico de la ciudad (entre Deportes Concepción y Fernández Vial)”, dijo. “Esta ley está enfocada a los recintos deportivos donde se cobra entrada, puede ser un gimnasio municipal o fiscal, donde se esté jugando básquetbol o disputando boxeo, por solo dar un par de ejemplos”, acotó.