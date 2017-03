Voraz incendio destruyó vivienda y dejó otra con serios daños

CURICÓ. Una vivienda totalmente destruida en su zona interior y otra con daños en dos habitaciones posteriores, fue el saldo de un violento incendio registrado la mañana de ayer en el sector poblacional Sol de Septiembre, en la zona norte de la ciudad de Curicó.

El hecho se produjo a eso de las 9:00 horas, luego que vecinos del pasaje río Teno se percataran de la emanación de una densa humareda desde la vivienda signada con el número 1610, por lo que rápidamente fueron alertados otros pobladores a través del sistema sonoro de las alarmas comunitarias instaladas en las casas del sector.

Esto permitió que rápidamente los residentes cercanos acudieran con mangueras y baldes de agua para enfrentar la emergencia, según explicó el propietario de la vivienda vecina 1616, Roberto Castro, quien indicó que su casa también alcanzó a ser afectada por las llamas, dos habitaciones ubicadas en la parte posterior.

FAMILIA

DAMNIFICADA

Pese al esfuerzo desplegado por los pobladores el fuego vorazmente destruyó todo a su paso en el primer inmueble (1610) de propiedad de Nadia Correa, quien dijo desconocer el origen del siniestro, añadiendo que salió “un momento de su casa y cuando volví ya estaba todo envuelto por el incendio” no logrando rescatar la mayor cantidad de enseres.

Al trabajo de combate al fuego de los residentes se sumaron voluntarios de dos unidades de bomberos que acudieron al lugar, los cuales evitaron que el incendio continuara avanzando especialmente hacia el segundo inmueble, según indicó el teniente segundo de la institución bomberil, Alejandro Ávila.

En el sitio también se constituyó la unidad de Emergencia del municipio local cuyo encargado comunal Marcelo Quitral indicó que ante los graves daños se activará el sistema de apoyo a las familias damnificadas, en especial este caso materiales de construcción, y enseres para los afectados de la primera vivienda que resultó destruida.

Llamar a

bomberos

Por su parte el vicesuperintendente de bomberos de Curicó René González planteó que ante este tipo de situaciones los vecinos deben llamar concretamente a bomberos: “Se entiende que los pobladores se preocupan de atender a sus vecinos que están en una situación de emergencia, pero alguien también debe preocuparse también de llamar a bomberos”.

Sostuvo que en el caso de ayer, los vecinos todos concurrieron a ayudar a la familia afectada, “pero no llamaron a bomberos, y sí lo hizo un comandante nuestro que pasaba por el sector, y no es este el único caso, habitualmente está ocurriendo y alguien debe preocuparse de llamar a bomberos y no perder minutos vitales”, precisó